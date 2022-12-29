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Для чего Ольга Камбала хранит пуповину дочери?

rus.tvnet.lv
Для чего Ольга Камбала хранит пуповину дочери?
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Ольга Камбала
Ольга Камбала Фото: Ekrānuzņēmums

Звезда латвийских реалити-шоу Ольга Камбала вспомнила о рождении ребенка в разговоре со свекровью. Она рассказала, что сохранила пуповину своей дочери, но что еще более удивительно то, как она планирует ее использовать.

В день рождения Каспара Ольга и ее свекровь обсудили рождение ребенка и то, что матери хранят с того особенного дня.

Оказалось, что Ольга сохранила пуповину своей дочери Лукерии.

Одним из важнейших вопросов гигиены новорожденного является уход за пупком, о чем Ольга тоже вспоминает, говоря, что младенцев отправляют домой со специальной клипсой на пупке. Она применяется сразу после рождения ребенка и перерезания пуповины. Примерно через неделю конец пуповины отпадает, и Ольга его сохранила.

Она призналась, как планирует его использовать:

"Пуповину надо оставить, пригодится в колдовстве.

Высохшая пуповина ребенка, а потом еще куда-то…" - смеясь говорит Ольга, добавляя, что где-то читала о необходимости ее сохранить.

Ольга не открыла, где хранится пуповина ребенка.

Больше смотрите на 1188.lv.

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