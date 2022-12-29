В последние дни уходящего года предлагаем вспомнить самые громкие свадьбы в Латвии.
Фото ⟩ Самые громкие свадьбы 2022 года в Латвии
В октябре инфлюенсер и мастер перманентного макияжа Юта Валдмане вышла замуж второй раз
Латвийские актеры Элина Васка и Рейнис Ботерс
Грандиозно прошло торжество Ольги и Каспара Камбала
В ноября второй раз женился поэт Карлис Казакс
29 сентября в Гибралтаре третий раз вышла замуж Элина Малыгина
Солист группы Otra puse Нормунд Пауниньш не только стал отцом в этом году, но и женился
Теледива Уна Улме сыграла свадьбу с возлюбленным после 12 лет совместной жизни
В этом году вышла замуж организатор Алисе Колосова
30 июля женился спортсмен Мартиньш Капземс
Свадьбу сыграли пляжные волейболисты Анастасия Кравченок и Михаил Самойлов
Поженились актер Мартиньш Лиепа и основательница Малого театра Цесиса Илзе Лиецкалниня
23 июля свадьбу сыграли ведущий Bez tabu Эгонс Рейтерс и его возлюбленная Зане.
Женился сын Ренарса Кауперса
Весной женился спортсмен Матис Карро
28 мая второй раз связал себя узами брака клавишник Prāta vētra Марис Михелсонс
Вышла замуж дочь экс-политика Эйнара Репше Мадара
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