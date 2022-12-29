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Фото ⟩ Самые громкие свадьбы 2022 года в Латвии

rus.tvnet.lv
Самые громкие свадьбы 2022 года в Латвии
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Фото: Instagram

В последние дни уходящего года предлагаем вспомнить самые громкие свадьбы в Латвии. 

В октябре инфлюенсер и мастер перманентного макияжа Юта Валдмане вышла замуж второй раз

Латвийские актеры Элина Васка и Рейнис Ботерс

Грандиозно прошло торжество Ольги и Каспара Камбала

В ноября второй раз женился поэт Карлис Казакс

29 сентября в Гибралтаре третий раз вышла замуж Элина Малыгина

Солист группы Otra puse Нормунд Пауниньш не только стал отцом в этом году, но и женился

Теледива Уна Улме сыграла свадьбу с возлюбленным после 12 лет совместной жизни

В этом году вышла замуж организатор Алисе Колосова

30 июля женился спортсмен Мартиньш Капземс

Свадьбу сыграли пляжные волейболисты Анастасия Кравченок и Михаил Самойлов

Поженились актер Мартиньш Лиепа и основательница Малого театра Цесиса Илзе Лиецкалниня

23 июля свадьбу сыграли ведущий Bez tabu Эгонс Рейтерс и его возлюбленная Зане. 

Женился сын Ренарса Кауперса

Весной женился спортсмен Матис Карро

28 мая второй раз связал себя узами брака клавишник Prāta vētra Марис Михелсонс

Вышла замуж дочь экс-политика Эйнара Репше Мадара

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