Основатель "Twitter-конвоя" выбран "Человеком Европы в Латвии"

На титул "Человек Европы в Латвии" также претендовали: мэр Риги Мартиньш Стакис и руководитель центра Europe Direct Dienvidlatgale Оскар Зугицкис, рассказала генеральный секретарь "Европейского движения в Латвии" (EKL) Лиене Валдмане.

Титул года "Человек Европы в Латвии" присваивается по результатам голосования общества человеку, который своими трудами внес существенный вклад в укрепление общих ценностей Европы в Латвии и в популяризацию имени Латвии в Европе.

Голосование за звание "Человек Европы в Латвии" года проводилось в этом году в 25-й раз.

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