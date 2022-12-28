Уволили генерала ФСБ, который курировал покушения на оппозиционеров

НИИ-2, координируемый этой службой, занимается разработкой ядов, а его сотрудники причастны к отравлениям российских оппозиционных политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова.

По официальной версии, Черновольцев ушел на пенсию по достижении пенсионного возраста, однако, как подчеркивает The Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Черновольцев был освобожден из-за неудовлетворенности Кремля утечкой информации, связанной с отравлением оппозиционеров.

Два года назад Черновольцев пообещал Кремлю, что любые каналы утечки информации будут перекрыты, но это не было выполнено, заявил один из источников информации The Insider.

Между тем другой источник указывает, что генерал также выражал сожаление по поводу войны, развязанной Россией в Украине, и регулярно высказывал среди своих друзей мнение, что "все зашло слишком далеко".

The Insider подчеркивает, что, кроме НИИ-2 ФСБ, в подчинении Черновольцева был еще 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Напомним, что Алексей Навальный был отравлен в августе 2020 года. Димитрия Быкова отравили в 2019 году, а Владимира Кара-Мурзу отравили дважды - в 2015 и 2017 годах.