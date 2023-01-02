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Видео ⟩ Новогоднее чудо Дианы Пирагс: волшебная Франция, музыка Паулса и новый клип
Диана Пирагс Фото: личный архив Дианы Пирагс
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Новогоднее чудо Дианы Пирагс: волшебная Франция, музыка Паулса и новый клип
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"Со мной произошло чудо!" - рассказала RUS TVNET латвийская певица Диана Пирагс. Началось все с того, что Рождество знаменитость встретила в парижском джазовом клубе. 

Диана Пирагс в Париже
Диана Пирагс в Париже Фото: личный архив Дианы Пирагс

"23 декабря я решила вылететь в Париж и отметить Рождество в очень красивом месте. В джазовом клубе Le Petit Journal. В нем я изначально была как гость, а потом предложили спеть с музыкантами из Франции", - вспоминает Диана Пирагс

Она не скрывая восхищения призналась, что это был потрясающий вечер и музыкальным джем. Диана также презентовала директору клуба свой новый альбом. После этого ей предложили вернуться в Париж и уже выступить со своим сольным концертом в сопровождении местных музыкантов. 

Диана Пирагс в Ницце
Диана Пирагс в Ницце Фото: личный архив Дианы Пирагс

Новый Год Диана Пираг отмечает в Провансе. Здесь певица находится не в первый раз. До этого она прилетала осенью и ей очень понравилось. Певица будет чаще прилетать в Прованс, выступать в Ницце и Монако. Но из Латвии она не может улететь, так как здесь ее постоянное место жительства: "Во Франции меня только узнают. Поступают различные предложения и открываются новые перспективы. Чему я очень рада".

Диана Пирагс
Диана Пирагс Фото: личный архив Дианы Пирагс

"Я надеюсь, что все, что сейчас происходит со мной останется в моей музыкальной истории.

Мой сын - гражданин Франции. Я сейчас всячески пытаюсь навести мосты, чтобы задержаться здесь подольше. Мне бы очень хотелось получить вид на жительство. Может и гражданство... Надо только как следует выучить французский язык", - смеясь говорит певица. 

Диана Пирагс поведала, что в прошлом году автор текста к ее синглу Kiss the rain (на музыку корейсоко автора Yiruma) Андрей Звайгзне подписал договор с Маэстро Раймондом Паулсом об альбоме песен на английском языке на музыку Маэстро (альбом из 24 песен). 

Галерея: Диана Пирагс

Примечательно, что Диана Пирагс исполнила на английском языке песню Маэстро "Дождевые кольца", которую много лет назад исполняла ее мама - джазовая певица Ольга Пирагс. Свою версию она записала еще год назад с певцом из Сицилии Бруно Джиаруссо. Теперь наконец-то готов клип на эту легендарную композицию. 

Над записью музыки на студии Латвийского радио и сведением работали: Виктор Ритовс, Эдвинс Озолс, Каспарс Кудерко, Константин Емельяновс и Бруно Джиаруссо.

Диана Пирагс
Диана Пирагс Фото: личный архив Дианы Пирагс

В следующем году планируется, что Диана Пирагс отправится в Лос-Анджелес, где исполнит песню Раймонда Паулса вместе с Бруно, который сейчас будет принимать участие в конкурсе America got talent.

Видео: Диана Пирагс - New Year's Eve

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