Видео ⟩ Новогоднее чудо Дианы Пирагс: волшебная Франция, музыка Паулса и новый клип

"23 декабря я решила вылететь в Париж и отметить Рождество в очень красивом месте. В джазовом клубе Le Petit Journal. В нем я изначально была как гость, а потом предложили спеть с музыкантами из Франции", - вспоминает Диана Пирагс .

Она не скрывая восхищения призналась, что это был потрясающий вечер и музыкальным джем. Диана также презентовала директору клуба свой новый альбом. После этого ей предложили вернуться в Париж и уже выступить со своим сольным концертом в сопровождении местных музыкантов.

Новый Год Диана Пираг отмечает в Провансе. Здесь певица находится не в первый раз. До этого она прилетала осенью и ей очень понравилось. Певица будет чаще прилетать в Прованс, выступать в Ницце и Монако. Но из Латвии она не может улететь, так как здесь ее постоянное место жительства: "Во Франции меня только узнают. Поступают различные предложения и открываются новые перспективы. Чему я очень рада".