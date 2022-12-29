Видео ⟩ Куда попадают автомобили, конфискованные у пьяных водителей?

Как сообщает передача, конфискованные машины сначала хранятся на стоянках Государственного страхового агентства (NVĀ) по всей Латвии. После получения звонка из полиции агентство должно забрать автомобиль в течение четырех часов. Позже Служба государственных доходов (СГД) продает автомобиль.

Быстрее всего машина может "уйти" из агентства - месяц.

Однако чаще всего, по данным прокуратуры, пьяные водители садятся за руль чужих машин. "Если пьяный водитель управлял автомобилем, который не является его собственностью, конфискация может быть заменена штрафом, равным полной или частичной стоимости транспортного средства", - поясняет главный прокурор Департамента уголовной юстиции Генпрокуратуры Арвид Калниньш.

В большинстве случаев прокурор налагает штрафы или общественные работы на нетрезвых водителей. До сих пор самая крупная сумма, подлежащая взысканию, составляла 8500 евро - ее обязали уплатить водителя грузовика, который управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Видземский районный суд, куда уже поступило три подобных дела, констатирует, что нагрузка на суд увеличится.

За месяц в Латвии возбуждено уже 82 уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)