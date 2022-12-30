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Видео ⟩ Дочь Мел Би из Spice Girls повторила культовые образы мамы из 90-х

rus.tvnet.lv
Дочь Мел Би из Spice Girls повторила культовые образы мамы из 90-х
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Британская группа Spice Girls была образована в 1994 году. Но фанаты до сих пор помнят их хиты. Такие как Wannabe, Say You'll Be There, Mama, Viva Forever, Too Much, Stop, Spice Up Your и многие другие. 

23-летняя дочь Мел Би (Mel B) из Spice Girls - Феникс Чи Гульзар - повторила культовые образы мамы из 90-х.

Роликами с перевоплощением она поделилась в TikTok. Они мгновенно стали вирусными. В роликах Феникс полностью скопировала образы 47-летней матери. 

Пользователи отметили их сходство! А как вам? 

@phoenixisphoenix

Loved this outfit from a photoshoot mum did in 1997 🌟

♬ Wannabe - Spice Girls
@phoenixisphoenix

Re created my mums outfit from the 90’s! What do you guys think?

♬ Spice Up Your Life - Spice Girls
@phoenixisphoenix

Re created my mums say you’ll be there photoshoot! What do you guys think?

♬ Say You'll Be There - Spice Girls

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