Британская группа Spice Girls была образована в 1994 году. Но фанаты до сих пор помнят их хиты. Такие как Wannabe, Say You'll Be There, Mama, Viva Forever, Too Much, Stop, Spice Up Your и многие другие.
Видео ⟩ Дочь Мел Би из Spice Girls повторила культовые образы мамы из 90-х
Дочь Мел Би из Spice Girls повторила культовые образы мамы из 90-х
23-летняя дочь Мел Би (Mel B) из Spice Girls - Феникс Чи Гульзар - повторила культовые образы мамы из 90-х.
Роликами с перевоплощением она поделилась в TikTok. Они мгновенно стали вирусными. В роликах Феникс полностью скопировала образы 47-летней матери.
Пользователи отметили их сходство! А как вам?
@phoenixisphoenix
Loved this outfit from a photoshoot mum did in 1997 🌟♬ Wannabe - Spice Girls
@phoenixisphoenix
Re created my mums outfit from the 90’s! What do you guys think?♬ Spice Up Your Life - Spice Girls
@phoenixisphoenix
Re created my mums say you’ll be there photoshoot! What do you guys think?♬ Say You'll Be There - Spice Girls
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