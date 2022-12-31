Видео ⟩ Из огня в Кенгарагсе спасены шесть человек и кошка

Пожар вспыхнул на пятом этаже по улице Маскавас. Пожар бушевал в квартире, на площади в 10 квадратных метров.

Соседи из дома напротив пришли в пятницу, 30 декабря, чтобы помочь убрать лестничную клетку.

"Вечером мы отдыхали и почувствовали дым и запах гари. Мы вышли проверить, откуда этот запах.

Мы видели дым из окна соседа рядом с нами. Самих соседей я не видела, только огонь и дым.

Мы позвонили в 112, но нам сказали, что уже пожарные уже вызваны", - рассказывает соседка Людмила.

Пожарные спасли шесть человек и кошку, а еще 25 жильцов эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных. В ходе тушения пожара была затоплена квартира на нижнем этаже.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)