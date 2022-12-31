Вечером в четверг, 29 декабря, в многоквартирном доме в Кенгарагсе произошел пожар. В квартире было много дыма, а людей и домашних животных удалось спасти с помощью специальных дыхательных масок, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Из огня в Кенгарагсе спасены шесть человек и кошка
Пожар вспыхнул на пятом этаже по улице Маскавас. Пожар бушевал в квартире, на площади в 10 квадратных метров.
Соседи из дома напротив пришли в пятницу, 30 декабря, чтобы помочь убрать лестничную клетку.
"Вечером мы отдыхали и почувствовали дым и запах гари. Мы вышли проверить, откуда этот запах.
Мы видели дым из окна соседа рядом с нами. Самих соседей я не видела, только огонь и дым.
Мы позвонили в 112, но нам сказали, что уже пожарные уже вызваны", - рассказывает соседка Людмила.
Пожарные спасли шесть человек и кошку, а еще 25 жильцов эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных. В ходе тушения пожара была затоплена квартира на нижнем этаже.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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