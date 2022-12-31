Видео ⟩ С 1 января поставки российского газ в Латвию вне закона

Большинство покупателей газа уже весной попытались быстро переориентироваться. Поэтому можно сказать, что реальная ситуация на латвийском газовом рынке кардинально не изменится с вступлением в силу поправок к закону.

Председатель правления Conexus Улдис Барисс заявил: "У нас есть очень хорошее, положительное событие с точки зрения газовой безопасности. В конце года в Финляндию прибыл плавучий СПГ-терминал и начал подключение к построенной в порту инфраструктуре".

При этом сохраняется условие - в случае необходимости российский природный газ сможет поступать в Латвию транзитом в Калининградскую область. Однако такой вариант, скорее всего, будет использоваться редко, учитывая, что природный газ в этот район России в основном поставляется через Литву.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)