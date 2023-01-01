"Он виновен". Экс-прокурор по делу Милошевича считает, что Путина нужно судить за военные преступления

Визит главного прокурора Международного уголовного суда в Бучу состоялся в тот момент, когда фронт сдвинулся на восток, и появились новые свидетельства преступлений, совершенных против местных жителей Фото: Getty Images

Единственное наказание, которое суд может назначить обвиняемому, - лишение свободы. При этом важно, что МУС не рассматривает дела заочно, и для начала рассмотрения дела ему нужно сначала задержать обвиняемого.

При этом суд может расследовать только преступления на территории или с участием граждан стран, которые ратифицировали Римский статут - документ, который лег в основу этого органа. На данный момент это чуть более 120 стран-членов ООН.

Римский статут Международного уголовного суда Россия в 2000 году подписала, но не ратифицировала. А в 2016 году МИД РФ по распоряжению президента Путина уведомил ООН об отказе России участвовать в этом соглашении - после того, как аннексия Крыма была признана оккупацией.

Россия - не первая страна, подписавшая Римский статут, но затем отозвавшая свою подпись, так и не ратифицировав его. Так, уже через два года после начала работы суда свою подпись под договором отозвали США.

Украина также не подписала Римский статут.

Кроме того, суд принимает к рассмотрению дела, только если государство, где совершено преступление (или гражданином которого является подозреваемый), не может или не хочет само расследовать дело.

Тем не менее из этого правила есть исключения. МУС может взяться за расследование в случае, если юридическая система какого-либо государства не соответствует международным стандартам, или если оно пытается защитить обвиняемого.