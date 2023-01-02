Максим Бусел об отъезде из РФ и карьере в Латвии: "Когда все случилось, я был в Москве"

"Когда все случилось, я был в Москве, шли репетиции, я понимал, что это тот момент, когда нужно руководствоваться сердцем, потому что рационально сознавал, что это успех, карьера, я долго шел на самом деле к этому, но я понимал, что тогда предам самого себя, потому что сердце, душа - здесь, в Риге", - сказал Максим Бусел в программе Rus.LSM "Новый день".

Максим не жалеет, что не остался в России. В Латвии у него неожиданно карьера пошла в гору. Он стал сниматься в различных проектах, в том числе на латышском языке. В финале 2022 года он победил в танцевальном шоу "Танцуй со звездой" (Dejo ar zvaigzni).

Максим Бусел и Лиза Мания Фото: Пресс-фото

Со слов Максима, съемки в шоу на латышском позволяют больше ощутить себя "своим", тем более что у актера нет проблем со знаем госязыка. Именно за последние месяцы он осознал, что такое дом и Родина.

Напомним, в 2022 году Максим Бусел принял участие в нашем шоу "Знаменитости на углях", где рассказал о своих спектаклях и концертах, вспомнил, как играл в украинском сериале, а однажды в Москве его на улице остановили силовики.

После Бусел громко заявил о себе, приняв участие в музыкальном спектакле Рижского русского театра имени Михаила Чехова на музыку Виктора Цоя "Вот так!". Следом шло его триумфальное участие в шоу "Танцуй со звездой", где актер одержал победу вместе со своей партнершей Лизой. СМИ тут же приписали молодым людям роман.

27 декабря очаровательный артист появился в новогодней викторине от RUS TVNET "Латвия для весёлых", где вырвался в лидеры вместе с политиком Антониной Ненашевой. Передачу смотрите здесь.