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Латвийская теледива Кристине Комаровска вышла замуж

rus.tvnet.lv
Латвийская теледива Кристине Комаровска вышла замуж
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Кристине Комаровска
Кристине Комаровска Фото: LETA

Модератор программы "900 секунд", ведущая и инфлюенсер Кристине Комаровска на своей странице в соцсетях сообщила, что вышла замуж.

В первый день нового года Комаровска поделилась фотографией с особого дня в Instagram. Она сообщила, что свадьба состоялась в красивую дату - 21.12.2022.

"Новый год - новая фамилия", - призналась знаменитость. 

Теперь у Кристине фамилия Стакена. Мужем теледивы стал бизнесмен Марис Стакенс.

Кристине Комаровска присоединилась к программе "900 секунд" в 2021 году. Свой профессиональный опыт она приобрела, работая на Латвийском телевидении, где была менеджером новостей культуры LTV, сотрудником редакции отдела культуры, продюсером и ведущей телепрограммы и подкаста Kultūrdeva. Она также была редактором, менеджером и автором нескольких программ LTV, концертов и цифровых проектов. Ранее она была продюсером программ на телеканалах 360 TV и STV, а также на Latvijas Radio 5. Какое-то время Кристине была менеджером группы Astro'n'out.

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