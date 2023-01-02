Латвийская теледива Кристине Комаровска вышла замуж

В первый день нового года Комаровска поделилась фотографией с особого дня в Instagram. Она сообщила, что свадьба состоялась в красивую дату - 21.12.2022.

Кристине Комаровска присоединилась к программе "900 секунд" в 2021 году. Свой профессиональный опыт она приобрела, работая на Латвийском телевидении, где была менеджером новостей культуры LTV, сотрудником редакции отдела культуры, продюсером и ведущей телепрограммы и подкаста Kultūrdeva. Она также была редактором, менеджером и автором нескольких программ LTV, концертов и цифровых проектов. Ранее она была продюсером программ на телеканалах 360 TV и STV, а также на Latvijas Radio 5. Какое-то время Кристине была менеджером группы Astro'n'out.