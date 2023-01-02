В конце прошлого года, 29 декабря, во Дворце культуры VEF состоялся грандиозный новогодний концерт Evergreens Театра оперетты, в котором приняли участие солисты Анта Янковска (сопрано/Италия), Иоланта Стрикайте (сопрано), Александр Чувпило (тенор, солист Киевского национального академического театра оперетты), Андриус Апшега (баритон/ cолист Каунасского музыкального театра), танцоры Аснате Риксе и Карлис Кемлерс, а также симфонический оркестр Театра оперетты под управлением дирижера Атвара Лакстигалы. Концерт вела Агия Озолиня-Козловска.
Фото ⟩ Роскошно прошел новогодний концерт Театра оперетты
Роскошно прошел новогодний концерт Театра оперетты
Публика с восторгом, аплодисментами и неоднократными овациями приняла оперетты, оперы, мюзиклы, сарсуэлы и танго, а также неаполитанские песни в интерпретации гостей и местных артистов.
Пение солистов было обогащено элегантной сценографией и видео мультимедийной художницы Инеты Сипуновой, хореографией Иевы Кемлер и великолепной костюмированной драматургией художника по костюмам Виты Радзини.
Театр оперетты поздравляет всех с наступающим Новым годом и будет рад встретить своих верных зрителей в 2023 году - году десятилетнего юбилея!
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