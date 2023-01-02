Фото ⟩ Роскошно прошел новогодний концерт Театра оперетты

Публика с восторгом, аплодисментами и неоднократными овациями приняла оперетты, оперы, мюзиклы, сарсуэлы и танго, а также неаполитанские песни в интерпретации гостей и местных артистов.

Пение солистов было обогащено элегантной сценографией и видео мультимедийной художницы Инеты Сипуновой, хореографией Иевы Кемлер и великолепной костюмированной драматургией художника по костюмам Виты Радзини.

Театр оперетты поздравляет всех с наступающим Новым годом и будет рад встретить своих верных зрителей в 2023 году - году десятилетнего юбилея!