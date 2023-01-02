Земгальский районный суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком в течение десяти лет, причем насилие началось, когда девочке было всего пять лет, сообщила прокуратура.
Мужчина десять лет сексуально использовал ребенка; его приговорили к 14 годам тюрьмы
Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 14 лет и шесть месяцев и условному надзору в течение пяти лет.
Обвиняемый был соседом семьи потерпевшей и давним знакомым, который часто приходил в гости. С ним родители потерпевшего ребенка веселились и распивали спиртное, он часто присматривал за девочкой, они вместе делали уроки - сосед помог ей выучить математику.
Обвиняемый совершал преступления с несовершеннолетней девочкой в течение десяти лет, насилие началось, когда ей было всего пять лет, следует из приговора суда.
Иногда, когда обвиняемый проводил время с потерпевшей, он, пользуясь своим авторитетом и ее доверием, с целью удовлетворения своих сексуальных желаний совершал с потерпевшей развратные действия, а также побуждал ее к сексуальным действиям - демонстрировал девочке порнографические фильмы с участием взрослых, заставлял ее прикасаться к своим гениталиям, удовлетворять его орально, а также сам орально прикасался к гениталиям девочки.
Обвиняемый заставлял девочку раздеваться догола, раздевался сам, затем заставлял ее лечь на кровать и различными способами терся об обнаженное тело девочки, тем самым удовлетворяя свои сексуальные желания.
Он внушал девочке, что своими действиями подготавливает ее ко взрослой жизни, а девочка подчинялась обидчику, потому что не осознавала вреда и значения совершаемых действий. Своими действиями обвиняемый угрожал праву потерпевшей на нормальное физическое, психическое и половое развитие.
В 15 лет потерпевшая поняла, что подсудимый совершает с ней преступные действия, и рассказала о случившемся родителям, которые не стали обращаться в полицию, так как не хотели травмировать психику дочери. Потерпевшая попросила родителей отвести ее к психологу, на что родители согласились.
Специалист призвал девушку написать заявление в полицию, на основании которого было возбуждено уголовное дело.
Обвиняемый не признает своей вины в совершении инкриминируемых ему уголовных преступлений, заявляя, что потерпевшая и ее семья клевещут на него.
Решение суда можно обжаловать в Земгальском окружном суде, подав жалобу в Земгальский районный суд.
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