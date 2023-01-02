Мужчина десять лет сексуально использовал ребенка; его приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 14 лет и шесть месяцев и условному надзору в течение пяти лет.

Обвиняемый был соседом семьи потерпевшей и давним знакомым, который часто приходил в гости. С ним родители потерпевшего ребенка веселились и распивали спиртное, он часто присматривал за девочкой, они вместе делали уроки - сосед помог ей выучить математику.

Обвиняемый совершал преступления с несовершеннолетней девочкой в течение десяти лет, насилие началось, когда ей было всего пять лет, следует из приговора суда.

Иногда, когда обвиняемый проводил время с потерпевшей, он, пользуясь своим авторитетом и ее доверием, с целью удовлетворения своих сексуальных желаний совершал с потерпевшей развратные действия, а также побуждал ее к сексуальным действиям - демонстрировал девочке порнографические фильмы с участием взрослых, заставлял ее прикасаться к своим гениталиям, удовлетворять его орально, а также сам орально прикасался к гениталиям девочки.