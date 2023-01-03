Видео ⟩ "Мы создали вкусную вещь!": в Литве производят чипсы со вкусом гениталий

Совладелец Chazz поясняет: "Человеческое тело и бодипозитив - это тренд во всем мире. Это позитивное отношение человека к своему телу".

"Мы создали вкусную вещь, которая прославляет тело и побуждает людей пробовать что-то новое. Если они еще это не пробовали. Но, возможно, это не будет для них чем-то новым", - добавляет совладелец Chazz.

Литовские правозащитники решили, что такие чипы дискриминируют и унижают женщин и создают в обществе образ превосходства одного пола над другим. Именно поэтому бренд придумал еще одну новинку - чипсы со вкусом пениса, которые поступят в продажу в следующем году.

Как получен вкус чипсов - владельцы не объясняют, их примерная стоимость - 10 евро за пачку.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)