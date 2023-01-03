Скрученный пробег и аварии: мошенничество при продаже электромобилей

Аварии могут быть как незначительными, так и серьезными, приводящими к деформации рамы и трансмиссии, преждевременной коррозии и повреждению батарей электромобилей. Многие из этих повреждений можно отремонтировать, но неисправные аккумуляторные блоки в электромобилях необходимо заменять, чтобы избежать нехватки энергии или опасности пожара. Новые аккумуляторные блоки стоят дорого, и некоторые водители пытаются продать свой автомобиль как "безаварийный".

Отмотка одометра скрывает реальное состояние аккумулятора

Показания одометра отлично подходят для оценки состояния автомобиля. Большинство производителей EV предоставляют гарантию на батареи не менее 100 000 км. Однако, как правило, они могут прослужить более 320 000 км.

Пробег автомобиля может помочь определить, сколько сока осталось в батарее. Проблема в том, что нельзя полагаться только на показания пробега, потому что они могут быть поддельными, а компьютер времени работы аккумулятора можно обнулить. Мошенники могут настроить его в течение нескольких минут, что означает, что вы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что автомобиль стоит запрашиваемой цены.

"В зависимости от емкости, замена аккумулятора может стоить десятки тысяч евро или даже половину стоимости автомобиля. Это самая дорогая деталь в электромобиле, хотя в целом EV дешевле в обслуживании по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания", - говорит Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.

Продавцы подержанных автомобилей могут получить больше денег за свои машины, подделывая пробег, поэтому мошенничество с одометрами не исчезнет в ближайшее время. Мошенники приспосабливаются к новым технологиям в современных автомобилях, и тенденции показывают, что электрификация автопарков также не решит эту проблему.