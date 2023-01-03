Покупка подержанного автомобиля должна быть увлекательной, но отсутствие прозрачности на рынке подержанных автомобилей расстраивает. Ситуация не изменилась с ростом распространенности электромобилей. Хотя многие люди переходят на электромобили, чтобы сократить выбросы, расходы на эксплуатацию и обслуживание, исследование компании carVertical показывает, что электромобили все еще подвержены различным мошенничествам, включая мошенничество с одометрами
Скрученный пробег и аварии: мошенничество при продаже электромобилей
Электромобили можно засекать по часам, как и любой другой автомобиль
Электромобили - это будущее, поскольку люди начинают отдавать предпочтение тишине и CO2-нейтральности вместо ископаемого топлива и шумных двигателей. Хотя правительства постепенно лишают владельцев электромобилей их преимуществ, электромобили намного проще в обслуживании и в то же время технологически более совершенны, чем дизельные и бензиновые автомобили.
К сожалению, любой электромобиль можно засечь - в них используются те же цифровые одометры, что и в любом другом автомобиле. На самом деле, цифровые одометры гораздо легче подделать, чем механические, которые используются в старых автомобилях.
По данным компании carVertical, 15,6% всех автомобилей в Европе имеют пробег, зафиксированный часами. Доля электромобилей с часами аналогична - у 13,4% всех электромобилей были изменены одометры. Это говорит о том, что покупатели подержанных электромобилей и автомобилей на ископаемом топливе подвергаются практически одинаковому риску мошенничества с пробегом.
4 из 10 электромобилей побывали в аварии
Знаете ли вы, что каждый второй подержанный автомобиль в Европе побывал в аварии? 43,6% подержанных EV также побывали в аварии, что делает повреждения электромобилей почти столь же распространенным явлением. Более того, EV в основном служат в качестве городского транспорта, поэтому количество аварий, скорее всего, будет расти по мере старения парка EV.
Аварии могут быть как незначительными, так и серьезными, приводящими к деформации рамы и трансмиссии, преждевременной коррозии и повреждению батарей электромобилей. Многие из этих повреждений можно отремонтировать, но неисправные аккумуляторные блоки в электромобилях необходимо заменять, чтобы избежать нехватки энергии или опасности пожара. Новые аккумуляторные блоки стоят дорого, и некоторые водители пытаются продать свой автомобиль как "безаварийный".
Отмотка одометра скрывает реальное состояние аккумулятора
Показания одометра отлично подходят для оценки состояния автомобиля. Большинство производителей EV предоставляют гарантию на батареи не менее 100 000 км. Однако, как правило, они могут прослужить более 320 000 км.
Пробег автомобиля может помочь определить, сколько сока осталось в батарее. Проблема в том, что нельзя полагаться только на показания пробега, потому что они могут быть поддельными, а компьютер времени работы аккумулятора можно обнулить. Мошенники могут настроить его в течение нескольких минут, что означает, что вы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что автомобиль стоит запрашиваемой цены.
"В зависимости от емкости, замена аккумулятора может стоить десятки тысяч евро или даже половину стоимости автомобиля. Это самая дорогая деталь в электромобиле, хотя в целом EV дешевле в обслуживании по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания", - говорит Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.
Продавцы подержанных автомобилей могут получить больше денег за свои машины, подделывая пробег, поэтому мошенничество с одометрами не исчезнет в ближайшее время. Мошенники приспосабливаются к новым технологиям в современных автомобилях, и тенденции показывают, что электрификация автопарков также не решит эту проблему.
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