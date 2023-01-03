На 3 января 2023 года 38 449 украинских беженцев получили документы на проживание с правом на трудоустройство в Латвии, свидетельствует последняя информация Министерства внутренних дел.
В Латвии право на работу есть у 38 449 украинских беженцев
В Латвии право на работу есть у 38 449 украинских беженцев
Помощью самоуправлений по размещению воспользовались 11 322 лица.
Как сообщалось, 1 января вступил в силу план оказания поддержки украинским беженцам в Латвии в 2023 году.
Общие расходы по новому плану на год составляют 214 073 012 евро, в том числе дополнительно потребуется 204,3 млн евро из государственного бюджета. В зарубежных финансовых инструментах планируется изыскать 9,7 млн евро. Расчеты носят ориентировочный характер и основаны на предположениях.
При разработке плана и финансовых расчетов предпологалось, что в 2023 году в Латвию прибудет 40 000 мирных жителей Украины. В расчеты включены и те расходы, которые продолжатся с 2022 года и сформируются в 2023 году.
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