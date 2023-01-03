Количество автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, стремительно растет

В минувшие выходные 17 пьяных водителей остались без машины. Семь из них разместили на стоянке Государственного страхового агентства (NVĀ) в Риге. Скорее всего, в последний раз пьяный водитель видел свою машину на дороге, когда его остановили.

Полиция опечатывает все двери и люки конфискованных автомобилей. Теперь у всех них одна судьба - аукцион, на котором автомобиль будет продан, а деньги зачислены в госбюджет.

Единственный шанс снова увидеть машину, это попросить вернуть вещи, которые находятся в салоне автомобиля.

Хотя перед праздниками полиция предупредила, что усилит количество проверок, большое количество арестованных пьяных водителей удивило главу Департамента безопасности дорожного движения Юриса Янчевскиса.

Статистика говорит, что с 25 ноября, когда вступили в силу поправки к Уголовному закону, возбуждено 107 уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле и 14 дел за вождение под воздействием наркотиков. За отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение возбуждено 13 уголовных дел.

NVĀ признает, что многие водители до сих пор не осознают, что, деже если машина не их, то стоимость автомобиля равно будет взыскана непосредственно с пьяного водителя.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)