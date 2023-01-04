Байба Сипениеце-Гаваре: секс после 50 - только начинается!

"Я много искала информации о том, что происходит с человеком после пятидесяти, в том числе в связи с темой интимной жизни. И многие женщины мне говорили - вот тогда-то все только начинается, потому что у тебя уже достаточно опыта, ты знаешь, чего ты хочешь и как этого достигнуть. Ты знаешь, чего хочешь - ты знаешь, как хочешь. Ты знаешь, как этого достичь и как все сделать хорошо до конца. Ты наконец-то достиг необходимого состояния и получил правильный опыт", - говорит Байба Сипениеце-Гаваре о сексе после 50 лет.

"Но - и этому я также учу своих дочерей - женщина не должна открыто преследовать мужчину. Потому что мужчина по натуре охотник и ему нравится мысль, что он выбрал вас. Как женщина этого добивается - другой вопрос. Вы должны использовать все свое оружие, чтобы в конце концов он поверил, что завоевал вас", - делится своими мыслями об отношениях Байба.

Валдис также задал Байбе каверзный вопрос: громкие женщины с громкими голосами такие же громкие в постели? "Я не могу сказать обо всех, и о себе не могу сказать, ты сам должен проверить, но это невозможно. Поэтому я даю волю твоей фантазии", - кокетливо ответила гостья передачи.

Когда Валдис спросил, является ли Гаварс тем самым, Байба ответила: "Ну, мне повезло. Я знала, что он тот самый. Я долго искала такого человека и тут поняла, что вот он. Но, как и у любого изысканного авто, у него тоже имеются различные "экстры", с которыми приходится уживаться".

По словам Байбы, главное, что работает при выборе партнера - это запах и "приятно ли коже". "Поэтому категорически не надо ждать до свадьбы. Если меня спросят - точно нужно до нее!" - говорит она.

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