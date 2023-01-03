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Latvijas pasts предупреждает о мошенниках

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Latvijas pasts предупреждает о мошенниках
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Latvijas pasts предупреждает о мошенниках
Latvijas pasts предупреждает о мошенниках Фото: Latvijas Pasts

Жители Латвии продолжают получать мошеннические электронные письма с просьбой уплатить таможенную пошлину за якобы недоставленные посылки.

Latvijas pasts предупреждает о том, что мошенники снова активизировались и жители Латвии продолжают получать новые электронные письма с просьбой оплатить таможенную пошлину за якобы недоставленные посылки.

Компания обращает внимание жителей, что электронные адреса государственной почты всегда заканчиваются на @pasts.lv.

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