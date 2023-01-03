Жители Латвии продолжают получать мошеннические электронные письма с просьбой уплатить таможенную пошлину за якобы недоставленные посылки.
Latvijas pasts предупреждает о мошенниках
Latvijas pasts предупреждает о мошенниках
Latvijas pasts предупреждает о том, что мошенники снова активизировались и жители Латвии продолжают получать новые электронные письма с просьбой оплатить таможенную пошлину за якобы недоставленные посылки.
Компания обращает внимание жителей, что электронные адреса государственной почты всегда заканчиваются на @pasts.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова