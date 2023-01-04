Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, в Чечне. Спустя два года его семью в рамках организованной советской властью депортации чеченцев и ингушей его семью переселили в Казахстан, пишет "Медуза".

В 1965 году будущий политик закончил юридический факультет МГУ.

В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991 года он стал 11-м и последним в истории председателем Верховного Совета РСФСР.

Хасбулатов сыграл важную роль в провале путча августа 1991 года - он написал воззвание "К гражданам России", в котором осуждал действия ГКЧП.

В октябре 1993 года противостояние Хасбулатова вместе с вице-президентом Александром Руцким против президента России Бориса Ельцина привело к конституционному кризису, завершившемуся вооруженными столкновениями в Москве.

С 1994 года Хасбулатов занимал должность заведующего кафедрой мировой экономики в Плехановском университете.

В 2003 году Хасбулатов сообщил о планах баллотироваться на выборах президента Чечни, однако в конце концов на выборах не стартовал. В 2021 года он поддержал переизбрание лидера Чечни Рамзана Кадырова на еще один срок.