Минкульт не продлил договор с Даной Бйорк. Объявлен конкурс на место главы Театра им. М. Чехова

Сообщается, что Минкульт получил ряд писем с жалобами на руководство театра, в которых содержатся упреки в недостаточной лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате, а также стиле руководства. В момент, когда Минкульт принял решение не продлевать договор с Даной Бйорк, ведомство получило и письма поддержки.

В интервью Зариньш пояснил, что завершился 5-летний срок пребывания Даны Бйорк в должности члена правления, а потому Минкульт как держатель основного капитала решил не продолжать рабочие отношения с ней.

На должность директора Рижского русского театра им. Михаила Чехова в ближайшее время будет объявлен конкурс. До его окончания Дана Бйорк продолжит выполнять обязанности директора.

Зариньш подчеркнул, что у Минкульта к директору театра нет претензий. Ведомство довольно работой Даны Бйорк, в том числе творческими и финансовыми достижениями театра. Но конкурс - это способ, как объективно оценить работу руководства учреждения. В процессе может быть решено, что Дана Бйорк сильный кандидат и она останется на своем посту.

У Министерства культуры нет оснований подозревать руководство Рижского русского театра им. Михаила Чехова в нелояльности. После 24 февраля театр занял четкую позицию. Перед спектаклями звучит обращение Даны Бйорк, в котором выражается поддержка Украине и осуждение войны. Одновременно директор призывает не ополчаться против русского языка и культуры.