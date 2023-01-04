После расставания с женихом внучка Паулса вернулась в Латвию с другим мужчиной

Моника переехала в Великобританию, но приехала в Латвию на каникулы, и с ней приехал ее новый друг. Издание Privātā Dzīve выяснило, что новый спутник Моники - это американский художник Джемери Аллен.

Они оба сейчас живут и работают в Лондоне. Пара много времени проводит вместе. На вопрос о романтических чувствах между ними Моника ответила: "Он мой лучший друг, и да - он тоже приехал в Латвию. В Лондоне у меня много друзей. Такая хорошая компания".

В соцсетях у Моники есть фото на фоне работы Джереми с комментарием: "Мой любимый художник". Под общими фото она также пишет слово "любовь". В картинах Джереми Аллена прослеживается эротика.

Напомним, летом 2020 года Моника и Майкл Алоян сообщили о помолвке после двух лет отношений. Недавно девушка дала понять, что их отношениям пришел конец. Из аккаунтов пропали общие фото, а с пальца Моники - кольцо.

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