Минувший год был для предпринимательницы и звезды шоу Ольги Камбалы по-настоящему ярким - она обустроила свой новый дом, неоднократно обменивалась с мужем обручальными кольцами, продолжала заниматься спортом и несколько раз невольно попадала под перекрестный огонь общественного мнения. После скандала с "чухней" Ольга стала еще активнее делиться своими буднями в социальных сетях, показывая, сколько времени она проводит в спортзале и отмечая, что это приносит ей удовольствие.
Ольга Камбала: "Со мной лучше не спорить, я могу сильно ударить"
Ольга всегда гордилась своей спортивной фигурой, которую часто демонстрировала как в социальных сетях, так и во время публичных мероприятий. Она не боялась поднимать тяжести на высоких каблуках и в мини-юбке, что можно увидеть в одном из выпусков программы "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) в конце лета, в котором она с дочерью решила самостоятельно занести в квартиру тяжелые ковры.
"Если я могу поднять 30-килограммовую штангу, я могу поднять и ковер".
Демонстрируя свою силу, в одном из выпусков шоу Ольга также выступила с предупреждением: "Вообще-то я могу поднять что угодно, я очень сильная.
Со мной лучше не спорить, я могу сильно ударить".
Ольга Камбала гордится тем, что ей не нужно ждать, пока мужчина выполнит тяжелую работу, хотя и высказывает мнение, что это не всегда правильно. Она хочет, чтобы муж ею гордился.
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