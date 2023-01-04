Ольга Камбала: "Со мной лучше не спорить, я могу сильно ударить"

Ольга всегда гордилась своей спортивной фигурой, которую часто демонстрировала как в социальных сетях, так и во время публичных мероприятий. Она не боялась поднимать тяжести на высоких каблуках и в мини-юбке, что можно увидеть в одном из выпусков программы "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) в конце лета, в котором она с дочерью решила самостоятельно занести в квартиру тяжелые ковры.

"Если я могу поднять 30-килограммовую штангу, я могу поднять и ковер".

Демонстрируя свою силу, в одном из выпусков шоу Ольга также выступила с предупреждением: "Вообще-то я могу поднять что угодно, я очень сильная.

Со мной лучше не спорить, я могу сильно ударить".

Ольга Камбала гордится тем, что ей не нужно ждать, пока мужчина выполнит тяжелую работу, хотя и высказывает мнение, что это не всегда правильно. Она хочет, чтобы муж ею гордился.

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