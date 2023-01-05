Латвийская актриса и предпринимательница Агнесе Зелтиня больше не свободная женщина, пишет издание Kas Jauns.
У Агнесе Зелтини новый спутник
По данным Kas Jauns, возлюбленным Зелтини является бывший спортсмен, а ныне бизнесмен Юрис Глудитис.
Актриса подтверждает, что у нее новый друг, они вместе посещают различные мероприятия. Глудитис подтвердил, что дружит с Зелтиней, но от дальнейших комментариев воздержался.
Ранее Агнесе Зелтиня состояла в отношениях с бывшим дипломатом Рудольфом Бреманисом, но их союз распался со скандалом. До этого актриса была в браке с радиоведущим, журналистом и публицистом Алексом Дубасом. В этом союзе у нее появился на свет сын. У Зелтини также есть дочь от бизнесмена Ричарда Биндеса.
Не так давно Агнесе Зелтиня устроила шикарную вечеринку в салоне своего ювелирного бренда Soulstones, чтобы отпраздновать девятую годовщину своей предпринимательской деятельности.
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