В Даугавпилсе очень пьяная женщина пыталась сдать на права. Комментирует CSDD

Была вызвана Государственная полиция, которая констатировала алкогольное опьянение в 2,1 промилле.

На вопрос, полагается ли инструктору CSDD в связи с этим случаем какое-то наказание, Тетерис ответил: "Считаем, что действия работника CSDD в конкретной ситуации, когда он после появления подозрений в алкогольном опьянении экзаменуемой незамедлительно среагировал и прервал экзамен и вызвал Государственную полицию, однозначно были профессиональными и добросовестными".

Напомним, 25 ноября 2022 года в силу вступили поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством и обучение управлению им, если выявленная в ходе проверки концентрация алкоголя в выдохе или крови превышает 1,5 промилле.

Наказание грозит и за управление или обучение управлению под воздействием наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ.

Кроме того, конфискации подлежит транспортное средство, если владелец управлял им в сильном опьянении или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случае, если транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновника взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.