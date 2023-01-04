В начале недели Латвию потрясла новость о женщине, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения пыталась сдать экзамен по вождению. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы узнать более подробную информацию об этом случае.
В Даугавпилсе очень пьяная женщина пыталась сдать на права. Комментирует CSDD
Как сообщалось ранее, женщина с 2,1 промилле алкоголя в крови в декабре 2022 года приехала в Даугавпилсское отделение Дирекции безопасности дорожного движения, чтобы сдать экзамен по вождению легкового автомобиля.
Во время экзамена инспектор дирекции заметил возможное алкогольное опьянение женщины и прервал тест.
Прокуратура применила к женщине наказание в виде общественных работ с лишением прав на управление транспортным средством на пять лет.
Транспортное средство, которым управляла женщина, принадлежит другому лицу, оно не подлежит конфискации.
Уголовным законом в этом случае предусматривается, что с совершившего преступное деяние лица взыскивают полную или частичную стоимость транспортного средства. В конкретном случае было принято решение о взыскании с обвиняемой в пользу государства частичной стоимости транспортного средства, а именно 10 000 евро.
Глава департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис указал порталу TVNET, что женщина, садясь в экзаменационный автомобиль, не подавала признаков опьянения, вела себя и говорила абсолютно адекватно.
"Вскоре после начала экзамена поведение начало быстро меняться, и у сотрудника CSDD возникли подозрения на влияние опьяняющих веществ на поведение человека, после чего экзамен незамедлительно был остановлен", - указал Тетерис.
Была вызвана Государственная полиция, которая констатировала алкогольное опьянение в 2,1 промилле.
На вопрос, полагается ли инструктору CSDD в связи с этим случаем какое-то наказание, Тетерис ответил: "Считаем, что действия работника CSDD в конкретной ситуации, когда он после появления подозрений в алкогольном опьянении экзаменуемой незамедлительно среагировал и прервал экзамен и вызвал Государственную полицию, однозначно были профессиональными и добросовестными".
Напомним, 25 ноября 2022 года в силу вступили поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством и обучение управлению им, если выявленная в ходе проверки концентрация алкоголя в выдохе или крови превышает 1,5 промилле.
Наказание грозит и за управление или обучение управлению под воздействием наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ.
Кроме того, конфискации подлежит транспортное средство, если владелец управлял им в сильном опьянении или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случае, если транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновника взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.
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