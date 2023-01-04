Звезды "Ромео и Джульетты" обвинили кинокомпанию в сексуальных домогательствах

Актеры утверждают, что их заставили участвовать в сексуальных сценах, когда им было всего 15 и 16 лет, и снимали их обнаженными без их ведома. В иске они обвиняют кинокомпанию Paramount Pictures, выпустившую фильм, в сексуальных домогательствах, мошенничестве, сексуальном насилии и умышленном причинении эмоционального дискомфорта, пишет "Фокус".

71-летняя Оливия Хасси и 72-летний Леонард Уайтинг требуют возмещения убытков, которые "предположительно, превышают 500 миллионов долларов".

Артисты отметили, что изначально им говорили, что их не будут снимать обнаженными. Подразумевалось, что в фильме не будет наготы, но в последний день было решено снять сцену с обнаженными актерами и гримом для тела, иначе картина провалится.

Поверенный пары Соломон Гресен сказал, что в 1960-х актеры "были очень маленькими наивными детьми, которые не понимали, что их должно возмутить", а эротическая сцена "вызвала у них долгосрочные финансовые проблемы, причинив физическую и эмоциональную боль". Этот фильм стоил Хасси и Уайтингу "пожизненной потери заработка и других льгот и возможностей трудоустройства".

Напомним, фильм "Ромео и Джульетта" был снят в 1968 году итальянским режиссером Франко Дзеффирелли. Картина была четырежды номинирован на "Оскар" и получила две награды: за лучшие костюмы и лучшую операторскую работу. Также она получила и множество других наград. Фильм стал кинематографическим дебютом Оливии Хасси и Леонарда Уайтинга.

Видео: Ромео и Джульетта (трейлер)