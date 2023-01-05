Внучка Раймонда Паулса откровенно о жизни со знаменитым дедушкой

На вопрос, знают ли женщины в приюте, кто такой Раймонд Паулс и что она его внучка, Анна-Мария отвечает утвердительно, вспоминая забавную ситуацию уже в первый день работы. "В мой первый рабочий день одна выпившая клиентка громко спросила: "Ты действительно внучка Раймонда Паулса? Действительно?! Что ты здесь делаешь?! Разве мы тебе нравимся?". Я ответила, что очень надеюсь, что и я понравлюсь и мы подружимся".

Анна-Мария подчеркивает, что никогда не использовала имя дедушки в своих интересах: "Для меня главное, чтобы он мог мною гордиться, а не стыдиться меня. Я никогда не поменяю фамилию Паула - это то, что у меня есть и останется от дедушки.

Чем старше я становлюсь, тем больше не понимаю, почему мне суждено было родиться именно в этой семье. Я никогда и нигде не встречала второго такого человека, как мой дедушка, и я не думаю, что вообще такой человек существует".