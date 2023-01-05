Анна-Мария Паула, внучка Маэстро Раймонда Паулса, в интервью журналу Ieva откровенно рассказала о работе в приюте для женщин и о том, каково это - расти в известной семье.
Внучка Раймонда Паулса откровенно о жизни со знаменитым дедушкой
На вопрос, знают ли женщины в приюте, кто такой Раймонд Паулс и что она его внучка, Анна-Мария отвечает утвердительно, вспоминая забавную ситуацию уже в первый день работы. "В мой первый рабочий день одна выпившая клиентка громко спросила: "Ты действительно внучка Раймонда Паулса? Действительно?! Что ты здесь делаешь?! Разве мы тебе нравимся?". Я ответила, что очень надеюсь, что и я понравлюсь и мы подружимся".
Анна-Мария подчеркивает, что никогда не использовала имя дедушки в своих интересах: "Для меня главное, чтобы он мог мною гордиться, а не стыдиться меня. Я никогда не поменяю фамилию Паула - это то, что у меня есть и останется от дедушки.
Чем старше я становлюсь, тем больше не понимаю, почему мне суждено было родиться именно в этой семье. Я никогда и нигде не встречала второго такого человека, как мой дедушка, и я не думаю, что вообще такой человек существует".
Правда, Анна-Мария признается, что Паулс не любит говорить об эмоциях. "Когда я спрашиваю что-то о любви, дедушка и Лана [супруга композитора. - Прим. ред.] отвечают: "Мы просто боимся остаться одни". [...] Его порой раздражают слова "Дедушка, я тебя люблю!". Он отвечает мне так же, как на это говорила ему его мама: "Что тебе надо?!". Дедушка так воспитан - никаких разговоров о любви и эмоциях".
Еще она подчеркивает, что Маэстро на сцене точно такой же, как и дома - не играет, не притворяется, ничего не ждет и не просит.
На вопрос, чему она научилась у него и что не хотела бы потерять, Анна-Мария отвечает: "Не меняться - держаться своих корней и того, кто я есть. Уметь молчать, потому что часто молчание лучше лишних слов".
Как известно, Анна-Мария Паула - дочь Анете Паулы (дочери Маэстро). Она родилась в союзе Анете с актером Дайнисом Поргантсом, но отношения с отцом у Анны-Марии так и не сложились.
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva!
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