В среду, 4 января, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, на котором фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный сверхзвуковым ракетным комплексом "Циркон", заступил на боевую службу ВМФ России, сообщает "Медуза".
Путин снова хвастается ракетой, не имеющей аналогов
Как сказал Путин, ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире.
"Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", - добавил он.
В церемонии также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.
После церемонии "Адмирал Горшков" отправился в морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.
По информации Минобороны России, фрегат "Адмирал Горшков" способен поражать цели как на море, так и на суше. Ракеты "Циркон" могут "гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны".
"Адмирал Горшков" был включен в состав ВМФ России в середине 2018 года. Основное вооружение корабля - ракетный комплекс "Калибр-НК".
"Циркон" - противокорабельные сверхзвуковые ракеты. Их испытания начались в июле 2021 года. В июле этого года Путин объявил, что "Адмирал Горшков" станет первым носителем "Циркона".
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