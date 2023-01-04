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Путин снова хвастается ракетой, не имеющей аналогов

rus.tvnet.lv
Путин снова хвастается ракетой, не имеющей аналогов
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Российский корабль
Российский корабль Фото: AP/Scanpix

В среду, 4 января, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, на котором фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный сверхзвуковым ракетным комплексом "Циркон", заступил на боевую службу ВМФ России, сообщает "Медуза".

Как сказал Путин, ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире.

"Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", - добавил он.

В церемонии также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.

После церемонии "Адмирал Горшков" отправился в морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

По информации Минобороны России, фрегат "Адмирал Горшков" способен поражать цели как на море, так и на суше. Ракеты "Циркон" могут "гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны".

"Адмирал Горшков" был включен в состав ВМФ России в середине 2018 года. Основное вооружение корабля - ракетный комплекс "Калибр-НК".

"Циркон" - противокорабельные сверхзвуковые ракеты. Их испытания начались в июле 2021 года. В июле этого года Путин объявил, что "Адмирал Горшков" станет первым носителем "Циркона".

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