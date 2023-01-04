Google Chrome прекратит поддержку Windows 7 и Windows 8/8.1. В настоящее время Google Chrome версии 109 доступен на всех платформах, но в феврале будет выпущена версия Chrome 110, которая больше не будет доступна для более старых систем Windows, говорится в заявлении Google.
Скоро на многих компьютерах перестанет работать браузер Chrome
Скоро на многих компьютерах перестанет работать браузер Chrome
Чтобы получать обновления Google Chrome в будущем, пользователи должны убедиться, что на их устройстве установлена как минимум Windows 10 или более поздняя версия. Сообщается, что Microsoft прекратит расширенную поддержку Windows 7 и Windows 8.1 10 января.
Старые версии Chrome продолжат работать, но больше не будут получать обновления безопасности.
Изначально Google планировала прекратить поддержку Chrome, работающего на Windows 7 и Windows 8/8.1, уже в июле 2021 года, но этот срок был перенесен на 15 января прошлого года, а теперь на 10 января текущего года.
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