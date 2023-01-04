Из-за снега и гололеда затруднено движение по Видземскому шоссе

❄️ Valsts rietumu un centrālajos rajonos snieg un ceļi var būt slideni. ⚠️Aicinām autovadītājus plānot papildu laiku ceļā. Attēli no Vircavas(A8), Apšupes(A9), Rudbāržu(A9) un Talsu(A10) meteostacijām. pic.twitter.com/aaqrWAL2OP — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 4, 2023

Около 18:30 движение на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на региональных дорогах в их окрестностях затруднено. При этом условия вождения в остальной части Латвии удовлетворительные.

В LVC отмечают, что сегодня ночью, начиная с западных регионов страны, и в ночь на четверг, 5 января, ожидается сильный снегопад, поэтому водителям придется быть особенно осторожными.

По данным LVC, дороги будут скользкими, а видимость в метель составит от 500 до 1000 метров.