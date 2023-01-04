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Из-за снега и гололеда затруднено движение по Видземскому шоссе

rus.tvnet.lv
Из-за снега и гололеда затруднено движение по Видземскому шоссе
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Условия езды по Видземскому шоссе
Условия езды по Видземскому шоссе Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Из-за снега и гололеда в среду вечером, 4 января, в центральной части Видземе условия движения на основных дорогах затруднены, говорится в информации, собранной Latvijas valsts ceļi (LVC).

Около 18:30 движение на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на региональных дорогах в их окрестностях затруднено. При этом условия вождения в остальной части Латвии удовлетворительные.

В LVC отмечают, что сегодня ночью, начиная с западных регионов страны, и в ночь на четверг, 5 января, ожидается сильный снегопад, поэтому водителям придется быть особенно осторожными.

По данным LVC, дороги будут скользкими, а видимость в метель составит от 500 до 1000 метров.

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