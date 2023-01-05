Бывшую владелицу похоронного бюро в Колорадо, США, приговорили к 20 годам тюрьмы за вскрытие 560 трупов и продажу частей тел без разрешения родственников.
Владелица похоронного бюро в США приговорена к 20 годам тюрьмы за торговлю трупами
46-летняя Меган Хесс руководила похоронным бюро и организацией Donor Services по торговле частями тел. Оба предприятия находились в одном здании в Монтроузе, штат Колорадо.
За противоправную деятельность женщину приговорили к максимально возможному для такого преступления наказанию - 20 годам лишения свободы. Ее 69-летняя мать Ширли Кох была признана виновной в мошенничестве и получила 15 лет тюрьмы. Ее основной обязанностью было разделять трупы на куски.
"Хесс и Кох под видом собственного похоронного бюро, используя поддельную донорскую документацию, похищали трупы и части тел. То, что совершили Хесс и Кох, причинило большую душевную боль семьям умерших", - заявил прокурор в суде.
Расследование было инициировано серией статей журналистов-расследователей информационного агентства Reuters о торговле частями тел в США. Бывшие сотрудники рассказали журналистам, что Хесс и Кох незаконно расчленяли трупы и торговали их частями. Через несколько недель после того, как эта история была опубликована, ФБР провело обыск в предприятиях женщин.
Адвокат Хесс заявил, что ее незаслуженно называют ведьмой, монстром и вампиром. На самом деле она сломленный человек, получивший черепно-мозговую травму в возрасте 18 лет. Сама Хесс отказалась выступать в суде. Кох, в свою очередь, выразила судье сожаление и взяла на себя полную ответственность за содеянное.
В суде также выступили 26 потерпевших, рассказавших о том ужасе, который они испытали, когда узнали, что случилось с их близкими.
В США запрещена продажа органов, таких как сердце и почки, для трансплантации. Эти органы модно только пожертвовать. Правда, закон штата не регулирует продажу голов, рук и позвоночников в исследовательских и образовательных целях. Именно этим обе женщины и занимались.
В своем похоронном бюро женщины брали с семей до 1000 долларов за кремацию, которая так и не состоялась. Они обманули более 200 семей, которые вместо праха своих близких получили смесь праха с разных частей тела других умерших.
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