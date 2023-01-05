Владелица похоронного бюро в США приговорена к 20 годам тюрьмы за торговлю трупами

46-летняя Меган Хесс руководила похоронным бюро и организацией Donor Services по торговле частями тел. Оба предприятия находились в одном здании в Монтроузе, штат Колорадо.

За противоправную деятельность женщину приговорили к максимально возможному для такого преступления наказанию - 20 годам лишения свободы. Ее 69-летняя мать Ширли Кох была признана виновной в мошенничестве и получила 15 лет тюрьмы. Ее основной обязанностью было разделять трупы на куски.

"Хесс и Кох под видом собственного похоронного бюро, используя поддельную донорскую документацию, похищали трупы и части тел. То, что совершили Хесс и Кох, причинило большую душевную боль семьям умерших", - заявил прокурор в суде.

Расследование было инициировано серией статей журналистов-расследователей информационного агентства Reuters о торговле частями тел в США. Бывшие сотрудники рассказали журналистам, что Хесс и Кох незаконно расчленяли трупы и торговали их частями. Через несколько недель после того, как эта история была опубликована, ФБР провело обыск в предприятиях женщин.