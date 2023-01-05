Видео ⟩ Известный британский актер заговорил по-латышски

"Привет из Мидсомера всем любителям сериала в Латвии! Спасибо, что смотрите нас вот уже 25 лет. В Латвии ни одно преступление не останется безнаказанным!" - говорит с экрана главный герой сериала - инспектор Джон Барнаби.

В социальных сетях восхитились произношением Барнаби на латышском языке и поставили видео большое количество лайков.

"Чисто английские убийства" или "Убийства в Мидсомере" (Midsomer murders) -это популярный британский детективный телесериал об убийствах, совершенных в вымышленном английском графстве Мидсомер. Основан на серии детективных романов из цикла "Старший инспектор Барнаби" (Chief Inspector Barnaby") известной британской сценаристки и драматурга Кэролайн Грэм. На экраны он выходит с 1997 года.

На экране главный герой - старший инспектор Барнаби, воплощен актерами Джоном Неттлзом (1997-2011), а с четырнадцатого сезона - Нилом Дадженом.