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Латвийская музыка потеснила зарубежную: Топ-40 песен года от Radio SWH

rus.tvnet.lv
Латвийская музыка потеснила зарубежную: Топ-40 песен года от Radio SWH
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Фото: The_Molostock/Shutterstock

Из года в год Radio SWH выпускает топ-40 самых популярных хитов года. Среди них есть как мировые звезды с запоминающимися мелодиями, так и местные любимцы с песнями на латышском языке. Интрига - кто же занял почетные первые три места и не потеснили ли отечественные исполнители зарубежных музыкантов?

В 2022 году на самой вершине топа обосновался Янис Шипкевичс (Shipsea) с песней Pie upes, вышедшей в рамках альбома Apgaismo mani. В свою очередь, на втором месте расположился любимец Голливуда - актер и певец Гарри Стайлс с треком As it was. На третьем месте - группа Labvēlīgais Tips с композицией Tukšu tačku.

Ежегодный рейтинг Radio SWH составляет с 1993 года.

В прошлом году латвийские исполнители потеснили зарубежных звезд, расположившись на 24 местах из 40.

В топе находятся такие местные исполнители как Dons & Роланд Че, The Sound Poets, Амината & Būū, Citi Zēni, Prāta Vētra, Густаво и многие другие.

Иностранные исполнители разместились на 16 позициях. Среди них: Lewis Capaldi, Sam Smith feat. Kim Petras, The Weeknd, Адель и многие другие.

В сравнении с 2021 годом наблюдается тенденция к популярности латвийской музыки.

Фото: publicitātes

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