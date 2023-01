Латвийская музыка потеснила зарубежную: Топ-40 песен года от Radio SWH

В 2022 году на самой вершине топа обосновался Янис Шипкевичс (Shipsea) с песней Pie upes, вышедшей в рамках альбома Apgaismo mani. В свою очередь, на втором месте расположился любимец Голливуда - актер и певец Гарри Стайлс с треком As it was. На третьем месте - группа Labvēlīgais Tips с композицией Tukšu tačku.