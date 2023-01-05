Латвийская музыка потеснила зарубежную: Топ-40 песен года от Radio SWH

Из года в год Radio SWH выпускает топ-40 самых популярных хитов года. Среди них есть как мировые звезды с запоминающимися мелодиями, так и местные любимцы с песнями на латышском языке. Интрига - кто же занял почетные первые три места и не потеснили ли отечественные исполнители зарубежных музыкантов?