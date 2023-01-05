В Европе закрываются горнолыжные курорты

Лоран Рейно, директор национальной организации, представляющей горнолыжные курорты, заявил, что половина из 7500 горнолыжных трасс Франции в настоящее время закрыта из-за отсутствия снега.

Погода для горнолыжных курортов стала неблагоприятной в конце декабря, который обычно является одним из самых загруженных времен года.

Закрытие трасс было финансово сложным решением, но к концу декабря несколько владельцев горнолыжных курортов поняли, что другого выхода нет. Аналогичная ситуация и в других странах.

Путешественница Кристине Харисоне, которая последние 20 лет посещает горнолыжные курорты во французских Альпах, говорит, что вид из ее окна всегда был более или менее одинаковым - горы с толстым снежным покровом. На этот раз это изменилось.