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В Европе закрываются горнолыжные курорты

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В Европе закрываются горнолыжные курорты
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Горнолыжный курорт раньше (слева) и в 2022 году (справа)
Горнолыжный курорт раньше (слева) и в 2022 году (справа) Фото: ridwant/"Twitter"

В настоящее время в большей части Европы наблюдается необычно теплая погода. Во Франции средняя температура в последний день 2022 года была более чем на 8 градусов выше обычной. По этой причине горнолыжные курорты в Альпах временно закрыли трассы, сообщает CNN.

Лоран Рейно, директор национальной организации, представляющей горнолыжные курорты, заявил, что половина из 7500 горнолыжных трасс Франции в настоящее время закрыта из-за отсутствия снега.

Погода для горнолыжных курортов стала неблагоприятной в конце декабря, который обычно является одним из самых загруженных времен года.

Закрытие трасс было финансово сложным решением, но к концу декабря несколько владельцев горнолыжных курортов поняли, что другого выхода нет. Аналогичная ситуация и в других странах.

Путешественница Кристине Харисоне, которая последние 20 лет посещает горнолыжные курорты во французских Альпах, говорит, что вид из ее окна всегда был более или менее одинаковым - горы с толстым снежным покровом. На этот раз это изменилось.

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