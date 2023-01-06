В последнем номере журнала Ir режиссер театра и кино Криста Буране объясняет журналистке Анде Бурве-Розите, почему Министерство культуры под руководством Национального объединения не может реализовать разработанные ими же стратегические документы.
Издание: Национальное объединение не может управлять Министерством культуры
Предыстория
8 декабря 2022 года в Министерство культуры, министру Наурису Пунтулису и премьер-министру Кришьянису Кариньшу было направлено письмо, подписанное более чем 400 деятелями культуры, в котором указывалось на противоречие между голосованием Науриса Пунтулиса в комиссии Сейма по мандатам против инициативы "О правовой защите всех семей" и содержанием планово-стратегических документов, разработанных Министерством культуры. В качестве одной из важнейших ценностей они называют сплоченное и инклюзивное общество. С другой стороны, указанную инициативу на сайте Manabalss.lv подписали 23 544 жителей Латвии.
Цель инициативы "О правовой защите всех семей" - предложить законодателю принять "Закон о партнерских отношениях" – правовую основу для правового признания и социальной защиты пар, живущих во внебрачном союзе. Также в инициативе подчеркивается возможность заключения брачного соглашения в порядке нотариального акта, который бы регулировал личные и имущественные отношения супругов, а также определял случаи, при которых имеет место фактический союз супругов, защищая права этих лиц на семейную жизнь.
В целях реализации основных направлений развития единого и граждански активного общества на 2021-2027 годы, 17 марта 2022 года в Министерстве культуры (МК) был создан специальный наблюдательный совет. Его компетенция, состав, организация работы и порядок принятия решений определяются постановлением Кабинета Министров от 21 декабря 2021 года № 851. Во главе состава Совета на сайте МВД указан сам министр, еще 25 членов - специалисты государственных учреждений, муниципалитетов, ассоциаций и фондов, высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.
Основные направления сплоченного и граждански активного общества утверждены на заседании Кабинета Министров 4 февраля 2021 года. Они предусматривают инвестиции, чтобы жители Латвии были более осведомленными, более активными, участвовали и участвуют в развитии страны в ближайшие семь лет. Они определяют следующие направления действий: национальная идентичность и принадлежность, демократическая культура и инклюзивное гражданство, а также интеграция. В руководящих принципах подчеркивается всеобъемлющий принцип - инклюзивное участие, и выделяются следующие пронизывающие приоритеты: национальная идентичность, латышский язык, доверие, солидарность, сотрудничество.
Таким образом, голосование Науриса Пунтулиса "против»"дальнейшего развития инициативы "О правовой защите всех семей" на заседании в комиссии Сейма по мандатам 30 ноября прошлого года действительно создает противоречивую ситуацию, которая подробно представлена в новом номере журнала Ir.
Криста Буране: способность Национального объединения руководить Министерством культуры в соответствии с принципами культурной политики сомнительна
В интервью Анде Бурве-Розите режиссер Криста Буране указывает на мнение подписавших совместное письмо, что, принимая во внимание позицию Национального объединения, для министерства практически невозможно достичь целей, содержащихся в документах о планировании дальнейшей политики:
"Этот документ содержит важные пункты для социальной сплоченности и безопасности, но реализовать их при действующем политическом управлении невозможно. Это вопрос и к главе правительства Кришьянису Кариньшу: не видит ли он противоречия в том, что, неоднократно передавая Министерство культуры Национальному объединению, мы наносим ущерб безопасности Латвии. Сплоченность общества находится под угрозой из-за невозможности выполнить обещания, данные в документе".
[A.Бурве-Розите, Burāne.Puntulis.Duelis, журнал Ir, 05.01.2023.]
Режиссер подчеркивает, что национальная безопасность - это не только участие в НАТО и вооружение, напоминая, что безопасность - это еще и желание людей бороться за свою страну, к которой они чувствуют принадлежность и счастье: "Но что такое счастье? Разве это перешагнуть через менее защищенные слои общества и получить выгоду для себя? Или это способность увидеть другого человека, относиться к нему с уважением и предоставить ему все права, которые есть и у тебя самого".
К интервью также прилагается письменный ответ министра культуры Науриса Пунтулиса. В нем министр упоминает пункт 27, содержащийся в декларации нового правительства: "Мы обеспечим защиту прав и интересов людей, совместно проживающих в одном домохозяйстве, независимо от пола и возраста". Добавив, что "по мнению Нацобъединения, возможен не только один, но и разные способы обеспечения этого". Какими они могли быть, министр не уточняет.
В своем ответе Н. Пунтулис в качестве самой большой ценности отмечает, что все политические силы, представленные в Сейме, имеют одну трибуну и она выполняет свою главную задачу – обеспечивает равные права для уважительного выражения и защиты тех ценностей, которые им доверили тысячи избирателей, дополнительно подчеркнув:
"И наконец. Если авторы письма предложили мне вести свою деятельность в новом правительстве в соответствии с основными ценностями, определенными в Сатверсме, то я считаю, что я уже делал это с честью в предыдущий период, и именно так я и буду продолжать это делать - в соответствии с основными ценностями, определенными в Сатверсме и ы основных документах Министерства культуры".
[A.Бурве-Розите, Burāne.Puntulis.Duelis, журнал Ir, 05.01.2023.]
Что дальше?
524 деятеля культуры отреагировали на это заявление министра 27 декабря 2022 года, заявив в публично, что их особенно интересуют принципы правового равенства и запрет на дискриминацию, которые определены в 91-й статье Сатверстме: "Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации".
В контексте контекста также упоминается 96-я статья 96 Сатверсме: "Каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни, жилища и корреспонденции". В письме оно дополнено фрагментами из постановления Конституционного суда от 12 ноября 2020 года по делу №. 2019-33-01 "О соответствии первой части 155 статьи Закона о труде первому предложению 110 статьи Сатверсме Латвийской Республики".
Вот одно из них: "Человеческое достоинство есть конституционная ценность демократического правового государства, и принцип человеческого достоинства несовместим с представлением о том, что достоинство одного человека может иметь меньшую ценность, чем достоинство другого человека [...].
Человеческое достоинство должно уважаться не только формально, но и по существу, поэтому, согласно принципу человеческого достоинства, правовое регулирование защиты и поддержки каждой семьи должно быть содержательным.
Правовое регулирование, которое лишь формально признавало бы семью однополых партнеров, но не обеспечивало защиты и поддержки, по существу означало бы признание семьи однополых партнеров маловажной формой семьи и, таким образом, было бы оскорбительным для человеческого достоинства. Поэтому законодатель должен обеспечить, чтобы правовая база осуществляла не только формальное юридическое признание, но и правовую защиту, социально-экономическую защиту и поддержку семей однополых партнеров".
Авторы письма констатируют, что мы по-прежнему живем в стране, где нет такой правовой базы, заключая: "Мы живем в стране, где одни равнее других, одни граждане заслуживают большего уважения и защиты государства, чем другие".
В конце своего ответа журналу Ir министр культуры добавляет: "Являясь профессионалом в области культуры, я был, есть и всегда буду на стороне культурно-художественных процессов, в том числе тех, кто активно выражают позицию, которая отличается от моей".
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