Издание: Национальное объединение не может управлять Министерством культуры

[A.Бурве-Розите, Burāne.Puntulis.Duelis, журнал Ir, 05.01.2023.]

Что дальше?

524 деятеля культуры отреагировали на это заявление министра 27 декабря 2022 года, заявив в публично, что их особенно интересуют принципы правового равенства и запрет на дискриминацию, которые определены в 91-й статье Сатверстме: "Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации".

В контексте контекста также упоминается 96-я статья 96 Сатверсме: "Каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни, жилища и корреспонденции". В письме оно дополнено фрагментами из постановления Конституционного суда от 12 ноября 2020 года по делу №. 2019-33-01 "О соответствии первой части 155 статьи Закона о труде первому предложению 110 статьи Сатверсме Латвийской Республики".

Вот одно из них: "Человеческое достоинство есть конституционная ценность демократического правового государства, и принцип человеческого достоинства несовместим с представлением о том, что достоинство одного человека может иметь меньшую ценность, чем достоинство другого человека [...].

Человеческое достоинство должно уважаться не только формально, но и по существу, поэтому, согласно принципу человеческого достоинства, правовое регулирование защиты и поддержки каждой семьи должно быть содержательным.

Правовое регулирование, которое лишь формально признавало бы семью однополых партнеров, но не обеспечивало защиты и поддержки, по существу означало бы признание семьи однополых партнеров маловажной формой семьи и, таким образом, было бы оскорбительным для человеческого достоинства. Поэтому законодатель должен обеспечить, чтобы правовая база осуществляла не только формальное юридическое признание, но и правовую защиту, социально-экономическую защиту и поддержку семей однополых партнеров".

Авторы письма констатируют, что мы по-прежнему живем в стране, где нет такой правовой базы, заключая: "Мы живем в стране, где одни равнее других, одни граждане заслуживают большего уважения и защиты государства, чем другие".

В конце своего ответа журналу Ir министр культуры добавляет: "Являясь профессионалом в области культуры, я был, есть и всегда буду на стороне культурно-художественных процессов, в том числе тех, кто активно выражают позицию, которая отличается от моей".