Литовец уже почти месяц не убирает попавшую в ДТП на Бауском шоссе машину

Государственная полиция наложила обязанность владельцу автомобиля, который является гражданином Литвы, по возможности быстрее эвакуировать автомобиль с пути. До сих пор владелец на требование Госполиции не отреагировал, сообщили в самоуправлении Бауского края.

Муниципальная полиция Бауского края объясняет, что в Бауском крае на данный момент не разработан нормативный акт, который давал бы полиции самоуправления полномочия эвакуировать автомобили, и не имеется соответствующей площади, куда могут быть перемещены заброшенные автомобили. Вопрос о разработке соответствующих нормативных актов и создании площадки для размещения эвакуированных автомобилей в Бауском крае включен в повестку самоуправления.

До Рождества, 23 декабря, портал Bauskas Dzīve сообщил о нахождении автомобиля на обочине, и пояснил, что ни Бауска, ни Кекавский край не имеет места, куда муниципальная полиция может поместить попавший в аварию автомобиль.

По представленной Государственной полицией информации, 9 декабря на 50-м километре дороги Рига - Бауска - граница Литвы, по направлении в Ригу, водитель транспортного средства BMW X5, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра, вызвал помехи проезжающему транспортному средству Toyota Corolla Verso, в результате чего вызвал столкновение с этим транспортным средством. По этому ДТП начат административный процесс, водитель BMW X5 привлечен к административной ответственности и к нему применен штраф.

После несчастного случая водитель Toyota Corolla Verso, являющийся гражданином Литвы, обещал эвакуировать машину с места происшествия, но это до сих пор не сделано.