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От имени предприятий Латвии мошенники распространяют фальшивые лотереи

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От имени предприятий Латвии мошенники распространяют фальшивые лотереи
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От имени предприятий Латвии мошенники распространяют фальшивые лотереи.
От имени предприятий Латвии мошенники распространяют фальшивые лотереи. Фото: Valsts policija

В Латвии работают мошенники, которые распространяют ложные лотереи от имени Swedbank, Circle K и, возможно, других предприятий, предупреждает Государственная полиция.

4 января в Огрский участок обратился житель, который попался в ловушку мошенников, поверив в фальшивую лотерею.

Пострадавший зашел в социальную сеть Facebook, и заметил "лотерею Swedbank" - виртуальную колесницу счастья.

“Закрутив" его, пострадавший увидел, что выиграл 1000 евро.

Также было необходимо указать его банковский счет, на который можно перечислить выигрыш.

Через минуту ему позвонил кто-то, кто представился работником Swedbank. Звонивший заявил, что совершено мошенничество и, чтобы предотвратить его, мужчина должен называть свой код Smart-ID.

Мужчина действовал по инструкциям этого мошенника, в результате чего на его счет действительно были зачислены 1000 евро, но уже через секунду эти деньги были перечислены на другой банковский счет.

Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что упомянутые 1000 евро, которые первоначально были зачислены на банковский счет мужчины, - это быстрый кредит, который мошенники взяли на его имя, выманив данные.

Кроме того, полиция имеет информацию о том, что ложные лотереи проводятся также с использованием бренда Circle K. В этом случае у жителей просят скачать приложение, которое, скорее всего, ворует личные данные. Кроме того, мошенники могут использовать названия других известных предприятий, чтобы обманывать жителей.

Полиция обратила внимание на то, что мошенники с помощью технологии подделки номеров копируют номера различных учреждений. В упомянутом случае на телефонном экране получателя высветился номер Swedbank, хотя ему не звонили от этого банка.

Полиция призывает жителей быть осторожными, никому ни по телефону, ни письменно не предоставлять доступ к своим банковским счетам. При участии в лотереях важно прежде всего выяснить, действительно ли конкретное предприятие устраивает такую лотерею. Кроме того, жителям не стоит устанавливать на свои компьютеры и телефоны различные подозрительные программы и приложения.

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