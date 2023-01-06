Германия призвала Путина полностью вывести войска из Украины

Правительство Германии сдержанно отреагировало на распоряжение президента РФ Владимира Путина ввести режим прекращения огня в Украине на православные рождественские праздники 6 и 7 января. "Мы приняли к сведению это заявление", - сообщил в четверг в Берлине официальный представитель федерального правительства. По его словам, любое прекращение военных действий спасает жизни людей, однако в конечном итоге РФ должна полностью вывести войска из Украины и таким образом прекратить эту войну в любой момент. "Именно к этому мы и призываем Россию", - добавил он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в свою очередь резко раскритиковала заявление хозяина Кремля. "Так называемое прекращение огня не принесет мира и безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала в Twitter Бербок. По ее словам, Путин очевидно, намерен "продолжить войну после короткого перерыва". Если бы Путин хотел мира, он "вернул бы своих солдат домой, и война бы закончилась". Поэтому Германия "продолжит поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить мирно и свободно", заявила немецкий министр.