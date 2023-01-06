Новый парень Анджелины Джоли: что о нем известно?

Анджелина Джоли и Пол Мескаль стараются скрывать от прессы подробности своей личной жизни, однако недавно их сняли вместе в кафе театра Алмейда в Лондоне, где играет Мескаль, что послужило поводом для слухов. Издание USmagazine пишет, что известно о молодом актере.

Известно, что Пол Мескаль родился в Мейнуте, Ирландия, в семье военного и школьной учительницы. У Пола есть брат и сестра. В юности он занимался футболом. Образование получал в Дублине.

Популярность актеру принесла роль в мини-сериале "Нормальные люди", за которую он был номинирован на "Эмми". "Я никогда не рассматривал актерское мастерство как правильный выбор карьеры", - говорил Мескаль в интервью журналу GQ.

Он также снимался в фильме "Незнакомая дочь".

Пол полюбил театр в 16 лет, когда принял участие в школьной постановке "Призрак оперы".

Мескаль снялся также в нескольких клипах - The Rolling Stones 2020 года Scarlet и на песню Фиби Бриджерс Savior Complex.

По сведениям издания, Пол Мескаль сейчас проживает в Лондоне. С 2020 года он встречался с певицей Фиби Бриджерс. По слухам, пара даже была помолвлена. СМИ отмечают, что актер невероятно скрытный. Он не ведет соцсети и избегает вопросов о личной жизни.

На данный момент слухи о романе никто из звезд не прокомментировал.