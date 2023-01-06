Американская рок-группа Limp Bizkit, названная "тяжеловесами ню-метала", готовится к своему весеннему концертному туру по Англии и Европе. Однако, как говорится, "интернет ничего не забывает" - в соцсетях распространяются призывы бойкотировать концерты, ведь лидер группы Фред Дерст (Fred Durst) в свое время был ярым сторонником Владимира Путина и аннексии Крыма. Просматривая информацию, доступную в Сети, нельзя найти никаких признаков того, что его взгляды поменялись.
Путин в сердце и на крышке iPhone: Limp Bizkit готовятся к туру по Европе
Концертный тур группы был запланирован на прошлый год, но был отменен из-за состояния здоровья Фреда Дерста. В середине июля на веб-сайте Limp Bizkit было написано: "Из-за личных проблем со здоровьем и на основании медицинских рекомендаций моего лечащего врача, к сожалению, Limp Bizkit придется отложить свой тур по Великобритании и Европе в 2022 году. Мы приносим искренние извинения за любые неудобства, причиненные нашим преданным поклонникам, спонсорам и помощникам".
Однако обстоятельства изменились, и последнее заявление Дерста гласит: "Я могу только поблагодарить вас за вашу поддержку. Я искренне благодарен всем, кто собирался выкроить время из своей занятой жизни, чтобы увидеть Limp Bizkit этим летом. Надеюсь, это произойдет как можно скорее".
Первый концерт тура намечен на 30 марта в Мюнхене, затем через Австрию, Чехию и снова Германию группа прибудет в Англию, где выступит в Манчестере, Бирмингеме и Лондоне. Однако не все довольны деятельностью группы, ведь недавняя история не забыта. А именно молодая украинская писательница и философ Виктория Сирко несколько дней назад написала в своем Twitter-аккаунте:
"Для тех, кто еще не знает: Limp Bizkit активно поддерживает войну России против Украины с 2014 года, неоднократно нелегально выступая в Крыму с плакатами с надписью "Крым - это Россия".
Who did not know - the band Limp Bizkit has been actively supporting Russia in the war against Ukraine since 2014. #LimpBizkit often performed illegally in occupied Crimea, appearing at concerts with "Crimea is Russia" posters. pic.twitter.com/GMIpvPJM0R— Вікторія Сірко 🇺🇦 (@VikaSirko) January 4, 2023
Хотя за твитом следует возражение фаната о том, что эти флаги были подняты на сцене публикой во время концерта и сам Дерст даже не понял, что на них написано, нет недостатка в подтверждениях тому, что сознание музыканта уже давно оглушил мощный звон кремлевских курантов.
Официально основанная в 1995 году группа прошла через разные периоды - от вершины славы до творческого истощения. В 2009 году музыканты решили воссоединиться, хотя на тот момент ни музыкальная индустрия, ни публика толком не знали, что группа распалась. В то время музыканты выбрали Россию в качестве страны для своего концертного тура, потому что, по словам Дерста, американская публика часто неправильно понимала его тексты и "не могла оценить настоящие эмоции, скрывающиеся за музыкой Limp Bizkit". Видимо, Дерст не думал, что в этом может быть виновато качество музыки как в записи, так и в живом исполнении.
Затем последовало еще несколько гастролей, также после аннексии Крыма Россией. По словам музыканта, в отличие от цивилизованного мира Крым является частью России, он хотел купить там дом и подчеркнул, что это будет идеальное место для отдыха и старости для тех представителей американского шоу-бизнеса, которых индустрия "прожевала и выплюнула".
В Крыму Дерст хотел жить со своей тогдашней женой, украинским визажистом Ксенией Берязиной, на которой он женился в 2012 году, но об этом событии стало известно только спустя три года. В апреле 2019 года Дерст подал на развод.
Посольство России в Великобритании, узнав о мечтах музыканта о смене места жительства, не скрывало своего волнения. В октябре 2015 года в Twitter-аккаунте посольства появился пост: "Фред Дерст из Limp Bizkit говорит, что хотел бы жить в Крыму. Добро пожаловать!".
.@FredDurst of @LimpBizkit says he wants to live in Crimea – welcome! pic.twitter.com/pjGun7BlhY— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 8, 2015
В результате всего этого Украина в 2015 году включила певца в список персон нон-грата, лишив его права въезда в страну на пять лет. Однако это обстоятельство не уменьшило теплых чувств Дерста к России и ее президенту. В том же году он представил для СМИ "Известия", какой может быть его встреча с государственным деятелем:
"Я думаю, что президент Путин поймет, что я за человек, когда посмотрит мне в глаза, и будет знать, что у него есть союзник, который может во многом помочь".
Здесь к месту процитировать печально известное заявление бывшего президента США Джорджа Буша-младшего после пресс-конференции с Путиным в июне 2001 года: "Я посмотрел в глаза этому человеку. И понял, что он очень прямолинеен и заслуживает доверия".
Согласно информации в СМИ, доступной в Сети, певец, которому в этом году исполнится 53 года, практически никогда лично не встречался с Владимиром Путиным. Но по-своему они были довольно близки друг другу, по крайней мере какое-то время. А именно в 2016 году Дерст купил за 3000 фунтов iPhone 7 эксклюзивной модели, корпус которого был покрыт дамасским золотом, титаном и серебром, а на задней крышке была не его жена Ксения, а портрет Путина. Эта модель была разработана компанией по производству люксовых телефонов с очень символичным названием Caviar. Как видно на размещенной ниже картинке, эта модная тенденция по-прежнему актуальна в соседней с нами стране.
Издание Foreign Policy писало в 2016 году:
"Limp Bizkit, пожалуй, самая ненавидимая группа в США: читатели журнала Rolling Stone назвали ее одной из худших групп 1990-х годов; группа с самым глупым названием и одна из 10 лучших групп, которые должны немедленно распасться".
Остается только прикинуть, насколько широким будет круг поклонников и слушателей в анонсированном весной концертном туре. Таким образом, кто останется равнодушным к установкам и ценностям солиста группы. Вернее, к их отсутствию.
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