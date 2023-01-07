Актер Родион Кузьмин о театре и Дане Бйорк: "Любой художник против войны"

"Обо всем, что происходит, говорят наши спектакли. Спектакль "Граф Монте-Кристо" говорит о порочности мести. Приходите, очень сложно достать билеты. В главной роли - Максим Бусел. Спектакль "Канкун" повествует о насилии над судьбой. Что если мы будем думать, как было бы, если бы, то ничего не поймем. Мы можем жить здесь и сейчас", - объясняет артист.

Он говорит и о спектакле "Метод Грёнхольма", в котором играет вместе с Даной Бйорк и где подчеркивается, что насилие порождает насилие.

"Если во всех этих письмах, если в этом конкурсе присутствует месть, насилие, если есть сомнения, что что-то не так, приходите на спектакль. Мы дадим вам ответ на эти вопросы", - отмечает Кузьмин.

Вспоминает Родион и музыкальный спектакль с песнями Виктора Цоя "Вот так!":

"Он о том, что мы против войны. Любой художник против войны!".

С его слов, спектакль "Это случилось в Виши" рассказывает о свободе, которая "тяжело достается в тяжелые времена". Родион Кузьмин добавляет, что сейчас он может только продолжать работать "честно и искренне", "ищет правду как актер" и "как человек в душе".

В конце своего монолога он восклицает: "Dana sarauj!".