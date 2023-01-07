Латвийский актер, режиссер театра и кино Родион Кузьмин рассказал в соцсетях о происходящем в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и выразил поддержку нынешнему директору Дане Бйорк.
Актер Родион Кузьмин о театре и Дане Бйорк: "Любой художник против войны"
Что произошло?
Минкульт принял решение не продлевать договор с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк. Она проработала на этом посту пять лет. Минкульт якобы получил ряд писем с жалобами на руководство театра, в которых содержатся упреки в недостаточной лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате, а также стиле руководства.
Минкульт не имеет претензий к директору театра, и ведомство довольно работой Бьорк. Но срок ее пребывания на посту члена правления завершился. Теперь будет объявлен конкурс на место директора. В процессе проведения конкурса может быть решено, что Дана Бйорк сильный кандидат, и она останется на своем посту.
Данное решение всколыхнуло общественность. В Сети появился хештег в поддержку директора театра Даны Бйорк - #Danasarauj
"Мы против войны"
Достаточно красноречиво по этому поводу высказался актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Родион Кузьмин. Около 8-9 лет он служил в театре "Общество свободных актеров", а после - в Латвийском театре кукол. Теперь он актер Рижского русского театра. В своем видео в соцсетях с хештегом #Danasarauj Родион рассказал, что происходит в театре. Он объяснил отношение учреждения к войне в Украине.
"Обо всем, что происходит, говорят наши спектакли. Спектакль "Граф Монте-Кристо" говорит о порочности мести. Приходите, очень сложно достать билеты. В главной роли - Максим Бусел. Спектакль "Канкун" повествует о насилии над судьбой. Что если мы будем думать, как было бы, если бы, то ничего не поймем. Мы можем жить здесь и сейчас", - объясняет артист.
Он говорит и о спектакле "Метод Грёнхольма", в котором играет вместе с Даной Бйорк и где подчеркивается, что насилие порождает насилие.
"Если во всех этих письмах, если в этом конкурсе присутствует месть, насилие, если есть сомнения, что что-то не так, приходите на спектакль. Мы дадим вам ответ на эти вопросы", - отмечает Кузьмин.
Вспоминает Родион и музыкальный спектакль с песнями Виктора Цоя "Вот так!":
"Он о том, что мы против войны. Любой художник против войны!".
С его слов, спектакль "Это случилось в Виши" рассказывает о свободе, которая "тяжело достается в тяжелые времена". Родион Кузьмин добавляет, что сейчас он может только продолжать работать "честно и искренне", "ищет правду как актер" и "как человек в душе".
В конце своего монолога он восклицает: "Dana sarauj!".
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