2023 год в латвийской танцевальной музыке начался с нового радиосингла на английском языке известного отечественного диджея, опытного работника индустрии развлечений, организатора мероприятий и ведущего EHR - [Ex] da Bass. Вокальные партии песни Rising Up доверены британскому певцу Яну Янко (Ian Janco), также известному как Ян Джей (Ian J), из Лондона.
Новый год - новый радиосингл от латвийского диджея [Ex] da Bass
"Rising Up – это новое начало и стремление вверх как в контексте восстановления мира, так и в моей музыкальной карьере, потому что в этом году я поставил перед собой очень высокие цели. Их главный ориентир - самосовершенствование как в музыкальном плане, так и в качестве диджея - поиск новых горизонтов и использование всех возможностей. В своей жизни я хочу избавиться от всего, что не приносит мне радости и удовлетворения, в том числе и от негативных людей. Это будет мой 26-й год в индустрии развлечений, так что пора продолжать "апгрейдиться" и исследовать доселе неизведанные просторы. Пусть этот год создаст в нас чувство наполненности, даст нам возможность отличать существенное от лишнего и легко от него избавляться!" - говорит [Ex] da Bass.
У сингла Rising Up также есть футуристическое VR-видео с текстом песни, созданное творческой командой Dween Video.
Релиз [Ex] da Bass feat. Ian J - Rising Up доступен с 6 января на всех самых популярных музыкальных платформах.
Видео: [Ex] da Bass feat. Ian J - Rising Up
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