Новый год - новый радиосингл от латвийского диджея [Ex] da Bass

"Rising Up – это новое начало и стремление вверх как в контексте восстановления мира, так и в моей музыкальной карьере, потому что в этом году я поставил перед собой очень высокие цели. Их главный ориентир - самосовершенствование как в музыкальном плане, так и в качестве диджея - поиск новых горизонтов и использование всех возможностей. В своей жизни я хочу избавиться от всего, что не приносит мне радости и удовлетворения, в том числе и от негативных людей. Это будет мой 26-й год в индустрии развлечений, так что пора продолжать "апгрейдиться" и исследовать доселе неизведанные просторы. Пусть этот год создаст в нас чувство наполненности, даст нам возможность отличать существенное от лишнего и легко от него избавляться!" - говорит [Ex] da Bass.