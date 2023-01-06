Ушел из жизни дирижер Арвидс Пурвс

Центр указывает, что Пурвс родился 22 марта 1926 года в волости Менгелес. В детстве он научился играть на скрипке и пел в детском хоре Латвийского молодежного Красного Креста под руководством Яниса Милзарая.

Во время тримды в Германии он играл в оркестре Вернера Таубе и в Latviešu orķestris под управлением Бруно Скулте. В период пребывания в Англии (с 1948 по 1956 год) Пурвс был ассистентом дирижера в Zuikas kora, скрипачом симфонического оркестра и руководил смешанным хором в Лестере.

Музыкант никогда не обучался дирижированию и композиции, но набрался опыта на практике и добился немалых успехов в обеих областях. В 1956 году он переехал в Канаду и руководил хором евангелическо-лютеранской церкви Св. Андрея в Торонто, хором Латвийской баптистской церкви и женским хором Торонто Zīle, с которым дал около 100 концертов в Канаде, а также посетил дни песни в Готланде, Мюнстере и Латвии.

Пурвс руководил не только своими собственными хорами, он был главным дирижером многих фестивалей песен на западе, фестивалей европейской латышской песни в Кельне, Лондоне и Лидсе, бесчисленных дней песни и региональных фестивалей песни как за границей, так и в Латвии. Его деятельность отмечена многими наградами.