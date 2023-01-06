Министр финансов примет решение о Яунземе на следующей неделе

Министр пояснил, что после отстранения Яунземе срок завершения начатого дисциплинарного дела продлен до 15 января, соответственно решение должно быть принято 13 января.

Ашераденс сказал, что в пятницу во время встречи с Яунземе обсуждались видения обеих сторон о деятельности VID, выяснилось мнение обеих сторон, и это был "очень хороший, конструктивный разговор".

В то же время Ашераденс сказал, что остался еще ряд вопросов, о которых министр попросил подготовить заключения следственные учреждения.

Министр воздерживался более подробно комментировать эти вопросы, только отметил, что они связаны с деятельностью налоговой и таможенной полиции VID.

На вопрос, каким является его личное мнение о возможностях Яунземе продолжать работу на посту генерального директора VID, Ашераденс сказал, что это будет зависеть от полученных заключений следственных учреждений, поэтому сейчас нельзя прогнозировать, каким будет принятое через неделю решение.

Уже сообщалось, что предыдущий министр финансов Янис Рейрс в сентябре прошлого года возбудил дисциплинарное дело и генерального директора VID Яунземе отстранил от должности.