Видео ⟩ Катрина Гупало о новом звучании и вайбе 90-х: " Я нашла художника, который понимает меня с полуслова"

Конечно, потом мы ее еще долго и тщательно шлифовали, но вся идея и структура песни полностью родилась в эти 40 минут. Ну а клип - это уже естественная экранизация текста песни. Придумать сюжет мне помог видеорежиссер и оператор Янис Романовскис, который полностью осуществил все визуальные и содержательные идеи и создал клип.

Фото: пресс-фото/Šeila Orlova

- Уже второй раз в клипе используются элементы, которые делают отсылку к стилистике 90-х. Это намеренно?

- Скорее - это естественно. Сейчас в популярной музыке очень много отсылок на 80-е и 90-е. А картинка дополняет и подчеркивает ту эстетику, которую мы создаем в студии звукозаписи.

Галерея: Клип Катрины Гупало

Над клипом работал фото- и видеохудожник Янис Романовскис (сейчас он занят созданием первого киномюзикла в Латвии). В роли массажистки выступила Катрина Диманта, а клиента сыграл Гирт Круминш. Катрина благодарна всей съемочной группе и вообще всем, кто работал над песней и клипом. Она обещает, что новый сингл удивит слушателей не меньше предыдущих.

Видео: Катрина Гупало - Masas