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Видео ⟩ Катрина Гупало о новом звучании и вайбе 90-х: " Я нашла художника, который понимает меня с полуслова"
Катрина Гупало в новом клипе Masas Фото: пресс-фото/ Šeila Orlova
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Катрина Гупало о новом звучании и вайбе 90-х: " Я нашла художника, который понимает меня с полуслова"
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Несколько дней назад латвийская певица и актриса Катрина Гупало представила новую песню и клип Masas, который продолжил саркастичную и юмористическую тему в ее творчестве. В интервью RUS TVNET артистка объяснила такие стремительные перемены. 

Катрина Гупало
Катрина Гупало Фото: пресс-фото/Šeila Orlova

- Почему ты так резко сменила вектор своего творчества? 

- Новое звучание моей музыки связано с тем, что я начала работать с саунд-продюсером Эдгаром Вилцаном. Он работал в одном из крупнейших украинских лейблов "Мозги", сотрудничал с Потапом, Настей Каменских, Надей Дорофеевой и другими звездами, но из-за военного вторжения России был вынужден покинуть Киев, чтобы вывезти свою семью в Латвию. Мы познакомились во время создания песни Resistance, но первым серьезным сотрудничеством стала композиция Dur Prom.

Для каждого исполнителя и автора песен очень важно найти саунд-продюсера, который может воплотить все творческие идеи в реальность. Так и я очень долго искала и только сейчас нашла художника, который понимает меня с полуслова и моя музыка звучит так, как она должна звучать.

Катрина Гупало
Катрина Гупало Фото: пресс-фото/Šeila Orlova

- Видео вновь получилось с юмором. Как родилась такая идея про массажный салон?

- Все началось со внезапных 40 свободных минут в студии, что после успеха песни Dur Prom редкое явление. Мы вместе с саунд-продюсерами Эдгаром Вилцаном и Армандом Варславаном решили попробовать, что можно сделать с нуля за 40 минут. Так и родилась наша песня Masas. Очень быстро и легко!

Конечно, потом мы ее еще долго и тщательно шлифовали, но вся идея и структура песни полностью родилась в эти 40 минут. Ну а клип - это уже естественная экранизация текста песни. Придумать сюжет мне помог видеорежиссер и оператор Янис Романовскис, который полностью осуществил все визуальные и содержательные идеи и создал клип.

Фото: пресс-фото/Šeila Orlova

- Уже второй раз в клипе используются элементы, которые делают отсылку к стилистике 90-х. Это намеренно?

- Скорее - это естественно. Сейчас в популярной музыке очень много отсылок на 80-е и 90-е. А картинка дополняет и подчеркивает ту эстетику, которую мы создаем в студии звукозаписи.

Галерея: Клип Катрины Гупало

Над клипом работал фото- и видеохудожник Янис Романовскис (сейчас он занят созданием первого киномюзикла в Латвии). В роли массажистки выступила Катрина Диманта, а клиента сыграл Гирт Круминш. Катрина благодарна всей съемочной группе и вообще всем, кто работал над песней и клипом. Она обещает, что новый сингл удивит слушателей не меньше предыдущих.

Видео: Катрина Гупало - Masas

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