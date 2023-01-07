Видео ⟩ Катрина Гупало о новом звучании и вайбе 90-х: " Я нашла художника, который понимает меня с полуслова"

Несколько дней назад латвийская певица и актриса Катрина Гупало представила новую песню и клип Masas, который продолжил саркастичную и юмористическую тему в ее творчестве. В интервью RUS TVNET артистка объяснила такие стремительные перемены.
- Почему ты так резко сменила вектор своего творчества?
- Новое звучание моей музыки связано с тем, что я начала работать с саунд-продюсером Эдгаром Вилцаном. Он работал в одном из крупнейших украинских лейблов "Мозги", сотрудничал с Потапом, Настей Каменских, Надей Дорофеевой и другими звездами, но из-за военного вторжения России был вынужден покинуть Киев, чтобы вывезти свою семью в Латвию. Мы познакомились во время создания песни Resistance, но первым серьезным сотрудничеством стала композиция Dur Prom.
Для каждого исполнителя и автора песен очень важно найти саунд-продюсера, который может воплотить все творческие идеи в реальность. Так и я очень долго искала и только сейчас нашла художника, который понимает меня с полуслова и моя музыка звучит так, как она должна звучать.
- Видео вновь получилось с юмором. Как родилась такая идея про массажный салон?
- Все началось со внезапных 40 свободных минут в студии, что после успеха песни Dur Prom редкое явление. Мы вместе с саунд-продюсерами Эдгаром Вилцаном и Армандом Варславаном решили попробовать, что можно сделать с нуля за 40 минут. Так и родилась наша песня Masas. Очень быстро и легко!