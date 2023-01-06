Мессенджер WhatsApp позволит пользователям подключаться через серверы-посредники (прокси-серверы), чтобы оставаться в сети в случае отключения электроэнергии или других технических проблем, сообщает BBC.
WhatsApp вводит новую функцию
WhatsApp вводит новую функцию
WhatsApp поощряет использование прокси, чтобы "люди могли свободно общаться". Представители приложения объявили, что предоставят инструкции, как это реализовать.
"Подключение через прокси-сервер обеспечивает тот же уровень конфиденциальности и безопасности, что и WhatsApp", - говорится в заявлении приложения.
В нем также сообщается, что личная информация пользователей по-прежнему будет защищена.
"Люди могут не иметь доступа к Интернету из-за правительственных ограничений. К примеру, в случае с Ираном, использование прокси-сервера может позволить людям оставаться на связи с WhatsApp", - сообщает руководство приложения.
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