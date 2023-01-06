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WhatsApp вводит новую функцию

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WhatsApp вводит новую функцию
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WhatsApp. Иллюстративное фото
WhatsApp. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Мессенджер WhatsApp позволит пользователям подключаться через серверы-посредники (прокси-серверы), чтобы оставаться в сети в случае отключения электроэнергии или других технических проблем, сообщает BBC.

WhatsApp поощряет использование прокси, чтобы "люди могли свободно общаться". Представители приложения объявили, что предоставят инструкции, как это реализовать.

"Подключение через прокси-сервер обеспечивает тот же уровень конфиденциальности и безопасности, что и WhatsApp", - говорится в заявлении приложения.

В нем также сообщается, что личная информация пользователей по-прежнему будет защищена.

"Люди могут не иметь доступа к Интернету из-за правительственных ограничений. К примеру, в случае с Ираном, использование прокси-сервера может позволить людям оставаться на связи с WhatsApp", - сообщает руководство приложения.

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