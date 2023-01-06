Видео ⟩ У посольства Латвии в Москве собрался "пикет". Пришел даже Киселев

Вместе с десятком неизвестных, лица которых были закрыты масками, "митингующие" потребовали от Латвии освободить арестованного гражданина Латвии Марата Касема, задержанного за сотрудничество с попавшим под санкции кремлевским пропагандистским ресурсом.

Позднее Мария Бутина объяснила, что остальные участники "пикета" были в масках из-за мороза. "Они в масках, потому что на улице 25 градусов мороза… Там есть и блогеры, и журналисты. В частности, вы правильно упомянули Киселева. Петр Лидов с нами вышел, еще многие наши коллеги из Sputnik", - заявила член комитета Госдумы РФ по международным делам.

Бутина также сообщила, что пикет был согласован с властями Москвы, несмотря на действующие коронавирусные ограничения.

Видео: "Пикет" у здания посольства Латвии в Москве за освобождение Марата Касема

Арест Марата Касема

Как сообщалось, Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала, а суд выдал санкцию на арест гражданина Латвии за сотрудничество с подсанкционным пропагандистским ресурсом Кремля. По имеющейся у агентства LETA информации, арестован Марат Касем, который являлся редактором пропагандистского портала Sputnik Lietuva. В 2018 году он участвовал в парламентских выборах по списку объединения "За альтернативу", а в свое время был исключен из партии "Согласие" за грубость в адрес избирателей.

Задержание было произведено 3 января. Гражданин Латвии задержан по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов пропагандистскому ресурсу Кремля, на который распространяются санкции Европейского союза. Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС. ​В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу.

VDD сообщает, что следила за деятельностью задержанного гражданина Латвии в течение длительного времени. Он работает в одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.