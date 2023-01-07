57 врачей Латвийского онкологического центра (LOC) направили открытое письмо против реорганизации LOC премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру здравоохранения Лиге Меньгелсоне, руководству Рижской восточной больницы и негосударственным организациям, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
57 врачей онкологического центра направили открытое письмо Кариньшу и Меньгелсоне
Коллектив врачей LOC распространил открытое письмо премьеру, министру здравоохранения и другим организациям, выступая против запланированной структурной реорганизации, которая, по их мнению, неблагоприятно повлияет на пациентов.
Принятое 2 января этого года руководством RAKUS решение о реорганизации LOC, которое предусматривает структурные изменения в Клинике онкохирургии, "подогрело" и так уже жаркий спор между врачами и руководством больницы, сообщает Panorāma.
"Мы не понимаем, зачем разрушать то, что фактически функционирует лучше всего? Мы ждем реакции не только от руководства больницы, но и гораздо больше. Мы ждем какой-то реакции от министерства и от Кабинета министров. Я считаю, что эта проблема - уже не только проблема больницы", - заявил передаче руководитель Клиники онкохирургии LOC Арманд Сивиньш.
Врачи LOC недовольны зарплатами, отношением руководства к ним, планами развития на будущее и другими вопросами, однако распространить конкретное письмо их побудило именно принятое на этой неделе решение правительства, предусматривающее, что отделение хирургии головы и горла, два специалиста которого в конце года решили уйти с работы, будет в подчинении директора медицинского центра, а не в подчинении Клиники онкохирургии, которой руководит доктор Сивиньш, как было раньше.
Поддержку открытому письму выразили представители различных специальностей, в том числе хирурги, онкологи, радиологи. Всего до обеда пятницы свою подпись поставили 57 специалистов. Это, по словам нескольких врачей, более половины коллектива, и речь уже идет не об одном отделении, а обо всех в целом.
Напомним, более 20 врачей LOC предупредили руководство больницы о возможном коллективном уходе. В конце прошлого года с работы в LOC ушли два врача, которые не смогли договориться с руководством больницы. Остальные коллеги выразили им поддержку и выдвинули руководству предприятия свои требования. Врачи считают, что их работа недооценивается, а в LOC не хватает современного оборудования.
В свою очередь, с 30 декабря в отделение хирургии головы и горла после отпуска вернулся онкохирург Ренарс Декснис, который продолжает оперировать и согласился создать новую команду хирургов головы и горла. На работу вернулась и врач Инта Трауциня, которая работает, принимая онкопациентов амбулаторно. Кроме того, в январе к команде хирургов головы и горла согласилась присоединиться еще одна опытная сертифицированная коллега. Таким образом, сейчас найдено решение для обеспечения операций онкологических пациентов в отделении хирургии головы и горла.
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