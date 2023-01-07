57 врачей онкологического центра направили открытое письмо Кариньшу и Меньгелсоне

Коллектив врачей LOC распространил открытое письмо премьеру, министру здравоохранения и другим организациям, выступая против запланированной структурной реорганизации, которая, по их мнению, неблагоприятно повлияет на пациентов.

Принятое 2 января этого года руководством RAKUS решение о реорганизации LOC, которое предусматривает структурные изменения в Клинике онкохирургии, "подогрело" и так уже жаркий спор между врачами и руководством больницы, сообщает Panorāma.

"Мы не понимаем, зачем разрушать то, что фактически функционирует лучше всего? Мы ждем реакции не только от руководства больницы, но и гораздо больше. Мы ждем какой-то реакции от министерства и от Кабинета министров. Я считаю, что эта проблема - уже не только проблема больницы", - заявил передаче руководитель Клиники онкохирургии LOC Арманд Сивиньш.