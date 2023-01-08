В Риге и Даугавпилсе оркестр сыграет музыку из фильма "Властелин колец"

Английский писатель Джон Рональд Руэл Толкин прославился на весь мир, благодаря циклу именно этих романов "Властелин колец". Всю свою жизнь он посвятил себя "повести" своей вымышленной империи Средиземья.

Своей непревзойденной работой он вдохновил композитора Ховарда Шора на создание музыкального шедевра, который заслужил самые высокие оценки музыкальных критиков и имеет миллионы почитателей во всем мире. Оскороносная музыка Ховарда Шора, написанная для кинотрилогии «Властелин колец», звучит с особенной силой, создавая атмосферу Средиземья.

На концертах в Риге и Даугавпилсе музыканты представят шоу-программу, где при помощи симфонического оркестра, хора и солистов, создадут атмосферу мира хоббитов и эльфов. Это грозные звуки Мордора через тонкие лирические песни эльфов, а также веселые мелодии хоббитов. От классических выступлений оркестров этот концерт будет отличаться тем, что порадует не только инструментальным, но и вокальным концертным номером, а также визуальным решением – планируется видеопроекция и световое шоу.

Оркестр Lords Of The Sound является давним поклонником эпических музыкальных тем и постоянно гастролирует по Европе с такими концертами, среди которых музыка известных кино – композиторов, таких как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клаус Баделт, Джеймс Ховард и многих других.

Продолжительность концерта: 2 часа.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Фото: Пресс-фото